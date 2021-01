Příbraští mají za sebou polovinu dvoutýdenní zimní přípravy. „Hodně jsme trénovali, ale je to samozřejmě specifické. Celá příprava je hrozně krátká. Vlastně jen jeden víkend a hraje se,“ zdůraznil Horváth, že letošní čas na přípravu je značně omezen.

Vrcholem prvního týdne byl sobotní modelový zápas hráčů mezi sebou, který zároveň posloužil jako generálka na těžký start druhé „poloviny“ soutěže. „Měli jsme domluveného soupeře ze třetí ligy, ale vzhledem k současným vládním opatřením to nedopadlo,“ vysvětlil příbramský kouč.

Došlo tak na souboj „Zelených“a „Oranžových“, v němž se na jedné straně představili například Emanuel Antwi, Peter Kleščík nebo Jan Kvída, na druhé pak třeba Tomáš Pilík, Olivier Kingue či Mihailo Cmiljanović. Ten se nakonec stal také jediným střelcem zápasu, který ve prospěch svého oranžového týmu rozhodl v poslední minutě.

„Nějaké věci nám to ukázalo. Teď pokračujeme dál, máme týden do prvního zápasu a já věřím, že budeme připraveni,“ hodnotil příbramský kouč.

POSILA DO ÚTOKU

Konkrétní věci neprozradil. Na první pohled je ale zřejmé, že Příbram bude v nadcházejících bojích o záchranu potřebovat zlepšit efektivitu v zakončení. Na podzim nastřílel tým ve třinácti zápasech pouhých deset branek (to je společně s Opavou nejméně v celé soutěži pozn. red.). Tento problém ostatně potvrdil i samotný modelový zápas.

Reakce vedení přišla záhy. Zlepšit ofenzivu by měl příchod Tomáše Dočekala, ten se stal oficiálně první zimní posilou. Jednatřicetiletý útočník, který má za sebou angažmá na Žižkově, Slovácku, ale působil i v Jablonci, slovenských Zlatých Moravcích, polských Gliwicích a naposledy na Vyšehradě, podepsal u Litavky blíže nespecifikovaný kontrakt a se svými 193 centimetry by měl být hrozbou pro soupeře především ze vzduchu.

"Těší mě zájem prvoligové Příbrami o mé služby. Udělám maximum, abych týmu pomohl k záchraně v soutěži," prohlásil Tomáš Dočekal, který bude oblékat dres s číslem 10.

Zda nová akvizice vyběhne už do zápasu s Plzní, to je zatím ve hvězdách. Pro Horvátha však může představovat jednu ze zbraní v plánu, jak obrat velkého favorita o body a zatlouct tak další pomyslný hřebíček, jímž by ještě více nahlodal červíčka ve smyslu spekulací o konci zlatých časů Viktorie, která momentálně zimuje na nejhorším umístění od roku 2006 (9. místo).

Bylo by to symbolické, vždyť právě Pavel Horváth je považován za jednoho z jejich hlavních strůjců. A co na dobře známého soupeře tedy vlastně chystá? „Bude nás samozřejmě jedenáct a uvidíme, co na to Viktorka,“ prohlásil s dávkou nadsázky známý šprýmař.