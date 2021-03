Stanislav Nohýnek – bývalý hráč Příbrami: „Vím, že se tato otázka v posledních dnech v médiích řešila. Že k tomu došlo, to slyším ale až od vás. Abych se přiznal, zápasy moc nesleduji a do kabiny nevidím, takže těžko k tomu něco říct. Viděl jsem pouze poslední duel v Ostravě, kde je pravda, že výkon nebyl dobrý. Něco se asi stát muselo. Je ale otázkou jestli to pomůže. Bohužel, přijde mi, že Příbram v poslední době mění trenéry až moc často.“

Ivan Pihávek – bývalý hráč a trenér Příbrami: „Pavla Horvátha je mi líto, protože je to začínající trenér a přál bych mu, aby ve funkci vydržel déle a sbíral zkušenosti. Všechno se ale odvíjí od výsledků. A ty neměla Příbram v poslední době dobré. Výměna na lavičce se tedy zákonitě nabízela. Obzvlášť u nás je pravidlo takové, že pokud se týmu nedaří, odnese to v drtivé většině případů trenér.“

Zdeněk Staroba – v minulosti trenér příbramské rezervy i asistent u A-mužstva: „Když se ohlédnu za angažmá Pavla Horvátha, určitě šťastné nebylo. Podle mého názoru se projevil jeho nedostatek zkušeností. Jako hráč jich má bezesporu nespočet, ale jako trenér je stále začátečník. Vytkl bych mu především přílišnou rotaci sestavy. Neznám detaily, ale z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba dobře vycházet se staršími hráči, to mi také nepřišlo ideální. Jako příklad bych uvedl Tomáše Pilíka, který v posledních zápasech nastupoval pouze na pár minut. Pak je tady samozřejmě otázka síly kádru. Bohužel, přijde mi, že Příbram má snad historicky nejslabší mužstvo. Hlavní problémy jsou na postu brankáře a útočníka, kde postrádám klasického a kvalitního hroťáka. Pustit před sezonou Michala Škodu byl podle mě obrovský luxus. Tím spíš, když si vezmu, že jako náhrada byl angažován třeba Dušan Pinc, ale zase musím podotknout, že neznám detaily. V každém případě to nástupce Pavla Horvátha nyní bude mít velmi složité. Záchrana by se v tuto chvíli rovnala zázraku. Možná by tedy stálo za to připravit tým na druhou ligu, aby se následně mohl pokusit o okamžitý návrat zpět. Ale na druhé stranu věřím, že pan Starka ještě boj o udržení nevzdává.“

Jiří Rychlík – exligový fotbalista, odchovanec Příbrami: „Když se podíváme na bilanci Pavla Horvátha za rok jeho působení na lavičce Příbrami, tak není vůbec lichotivá. Pět výher, osm remíz a devatenáct porážek v celkem dvaatřiceti zápasech, to je prostě málo. Ano, byla to jeho první trenérská prvoligová štace, ale ze své kariéry má zkušeností mnoho. Ti hráči se po konci kariéry příliš nemění, vždy chtějí svým svěřencům předat to, co bylo jejich předností. Určitě to platilo i v tomto případě. Nevidím do zákulisí, takže je otázkou, do jaké míry měl od vedení klubu volnou ruku při přestupech, jaké byly vztahy v kabině, případně do jaké míry klíčoví hráči potýkali v současné složité době se zdravotními problémy. Tohle všechno mohlo hrát svou roli. Osobně bych viděl problém jinde. Na můj vkus je tam moc cizinců, u kterých se často stává, že nebojují za klub, ale za sebe a chtějí se hlavně prodat. Během své kariéry jsem to několikrát zažil. Na druhou stranu mohu říct, že kluci z Příbrami za klub vždy bojovali. I za mě jsme v minulosti byli v nelehkých situacích, pokaždé jsme to ale díky týmovému duchu zvládli. Celé Příbrami bych hrozně moc přál, aby se zachránila. Jozefa Valachoviče však čeká složitý úkol, sestupují tři a ta propast je aktuálně sedm bodů. Musí do týmu nalít živou vodu, postavit ho na správných lidech a dobře odstartovat. Je potřeba v nadcházejícím utkání doma zlomit Brno!“