Příbramští tak letos stále nepoznali chuť vítězství. Že se tak stane naznačili domácí Votroci krátce před naplnění hodiny hry, kdy se ve skrumáži v příbramském pokutovém území nejlépe zorientoval Kodeš a poslal domácí do vedení.

Nutno podotknout, že do té doby se jednalo o fotbalovou nudu, ze které stály za upozornění pouze dvě situace ze závěru prvního poločasu. Možnost hostujícího kapitána Rezka, jenž ovšem ve skluzu minul Ottmarovu branku, a hlavička pozdějšího střelce Kodeše, kterou zaťukal na břevno svatyně strážené Melicharem.

Vedoucí branka domácích odšpuntovala následné drama. Příbram totiž dokázal vrátit čtvrthodiny před koncem do hry střídající ghanský útočník Isaac Boakye, který se zjevil sám v prostoru penaltového puntíku, nezaváhal a poslal zápas do prodloužení.Kdo by ale čekal, že prvoligový účastník v něm dokoná obrat, mýlil by se. Byl to Hradec, který po čtyřech minutách zasadil svému soupeři zásluhou Dvořáka rozhodující úder. A i když mu další gól v závěru první části prodloužení sebral pro faul na Vaise sudí, Středočeši už podruhé hrobníkovi z lopaty utéct nedokázali.

Krajský prapor tak budou na jaře v MOL Cupu hájit pouze Mladá Boleslav s Vlašimí.

FC Hradec Králové – 1. FK Příbram 2:1 po prodl. (0:0) Branky: 58. Kodeš, 94. Dvořák – 75. Boakye. ŽK: Dvořák, Kodeš, Vlkanova, Procházka, Kleščík – Tregler, Vais.

FC Hradec Králové: Ottmar – Procházka (99. Soukeník), Donát, Král, Leibl (95. Mejdr) – Kodeš, Rada – Vlkanova (76. Urma), Kateřiňák (59. Prekop), Novotný – Dvořák

1. FK Příbram: Melichar – Cmiljanović (100. Pinc), Tregler, Diarra (83. Kleščík), Svoboda (14. Nový), Pilík (64. Boakye), Folprecht (64. Cortez), Soldát, Hájek (46. Vais), Vávra, Rezek.