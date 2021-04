Situace středočeského celku nebyla před utkáním vůbec záviděníhodná. „Tabulku sledujeme a víme, že situace je velmi těžká. Po prohře doma s Olomoucí jsme si stanovili dva cíle. Vstřelit branku a pokusit se vyhrát, abychom ještě dýchali. I když, jak říká pan Starka, dýcháme brčkem,“ prozradil Tomáš Pilík.

Vyřčený plán se podařilo do puntíku splnit. „Zápas byl celkem vyrovnaný a bylo to o jednom gólu. O tom, kdo nějakou chybou dovolí druhému šanci. Proti Olomouci jsme ji udělali my, teď se to otočilo, když domácí udělali penaltu,“ líčil svůj pohled na utkání.

O tom, že se právě Pilík chopí role exekutora, nebylo pochyb. Nejen, že v sezoně už v podobných momentech uspěl, zároveň byl také tím vůbec nejzkušenějším fotbalistou v zelenočerných barvách na trávníku. „Vypadli nám Réza (Jan Rezek pozn. red.) s Radkem Voltrem, kteří ze zdravotních důvodů nebyli schopní s námi odjet. Takže ta role byla na mně. Určitě se očekává, že to v podobných momentech vezmu na sebe a půjdu příkladem,“ vysvětlil.

Rozhodující situaci předcházel „pouze žlutý“ faul Buchty na Lubegu, který předtím obešel vybíhajícího brankáře Dostála a nebýt nedovoleného zákroku zlínského obránce, zakončoval by do odkryté branky. „Trochu mě to překvapilo. Proto jsme se také seběhli k rozhodčímu, který nám to vysvětlil. Dopodrobna zase pravidla neznám, ale asi to tak je, když takhle pan rozhodčí rozhodl,“ poznamenal Pilík.

Mrzet ho to ale se spoluhráči nemuselo, protože těsný náskok společnými silami uhájili až do závěrečného hvizdu. „Kromě prvních pěti minut, kdy nás domácí trochu zatlačili, si nevybavuji, že jsme Zlín pustili do nějaké vyložené šance. Kluci v defenzivě uskákali Poznara a zvládli to skvěle,“ chválil zkušený středopolař.

Příbram díky tomu prolomila několik černých sérií. Zároveň se dočkala premiérového vítězství pod trenérem Jozefem Valachovičem. „Jsme hodně rádi. Co přišel, tak se snaží být pozitivní. Říká nám, ať nekoukáme na tabulku, že musíme jít zápas od zápasu. Snaží se s asistenty udržet dobrou náladu v týmu. To se pak i nám hráčům pracuje jinak,“ prohlásil Pilík.

„Jen doufám, že to bude vidět i v dalších zápasech. Že se nebude jednat pouze o záblesk, ale dodá nám to sebevědomí do dalších bojů a budeme v tom pokračovat. Hlavně musíme být dobře nastavení v hlavách, protože jak asi i vy vidíte, ty zápasy nejsou kolikrát o tom, že by týmy byly kvalitnější,“ podotkl.

Aktuálně je celek od Litavky na sedmnácté příčce a na patnácté Teplice, které jsou prvním týmem nad pásmem sestupu, ztrácí sedm kol před koncem sedm bodů. „Dokud šance žije, tak se o ni budeme prát. Chceme uhrát co nejvíce bodů a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Tomáš Pilík.