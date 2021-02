Příbram má za sebou v jarní části FORTUNA:LIGY pět střetnutí. Vydolovala dva body. A světě div se – proti Plzni a proti Slavii. Mezitím padla s Českými Budějovicemi, s Jabloncem a s Pardubicemi. Logiku nehledejte. Svěřenci kouče Pavla Horvátha dost možná překvapili sami sebe.

„Ztratili jsme v poslední době několik dobře rozehraných zápasů, v týdnu jsme si k tomu řekli dost věcí, i tréninky byly ostřejší. Bod jsme si zasloužili a opravdu je to pro nás malé vítězství. Užili jsme si to, ale teď už myslíme na klíčový duel s Opavou,“ krotil euforii příbramský forward Radek Voltr.

Právě on se stal v neděli hrdinou, když v nastavení z poslední akce utkání trefil hlavou zlatý bod. „Snažil jsem se to trefit obloukem co nejdál, doufal jsem, že Kolář bude venku, sbírá takhle dost míčů. Chtěl jsem to tak,“ přiznal Voltr, který ve Slavii působil.

„Byla to obrovská radost, užil jsem si to. Kolikrát za život se vám povede dát gól Slavii a ještě takhle? Doufám že nám to pomůže,“ dodal rodák z Hradce Králové.

Oba tábory se musely vypořádat i s obtížným terénem, hrálo se na sněhu. Podmínky sedly lépe právě domácím. „Za sebe můžu říct, že terén byl na 7. února oproti předchozím zápasům slušný. Měkké hřiště bylo, namrzlé také, řezalo to ve skluzu, ale podmínky jsou stejné pro všechny,“ doplnil Voltr.

Spokojený mohl být i trenér Pavel Horváth. „Fotbal je krásný sport. Někdy vezme a někdy zase dá. A i když nám přálo štěstí, šli jsme mu naproti až do konce a ten bod si vydřeli a zasloužili. Díky, kluci!“ napsal po utkání Horváth na svůj Instagram.

Celá Příbram teď doufá v jediné – že mužstvo potvrdí bod první jarní výhrou v sobotu v Opavě.