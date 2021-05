Byl to zápas jako na houpačce. Příbramští v něm potvrdili, že se jim v poslední době na hřišti soupeřů daří a dokonce dlouho pomýšleli na senzační zisk všech tří bodů. Během úvodních třiadvaceti minut totiž velkého favorita dokonale zaskočili. První ránu zasadil domácí Pilík, který po necelých třech minutách uklidil do sítě hlavou centr Lubegy. Když pak z dálky napřáhl Nový a míč zapadl přesně k tyči Hruškovy branky, vedli hosté už o dvě branky.

A to ještě nechybělo moc, aby Lubega potrestal zaváhání Brabce, namále pak měl v závěru první půle i Kalvach, po jehož ostrém zákroku na ghanského forvarda ve službách Příbrami se hosté dožadovali červené karty – sudí Ginzel však nevytáhl ani žlutou.

Domácí fanoušci reagovali na překvapivý vývoj zápasu slovy „Guľa ven.“ Plzeňští však zbraně nesložili a nakonec ještě těsně před poločasem dokázali vstřelit kontaktní gól, když po rohovém kopu propadl míč k Beauguelovi, který měl lehkou práci.

Tím vlil sobě i svým spoluhráčům krev do žil a nastartoval první ze zvratů, které přišly v poslední dvacetiminutovce celého utkání. Plzeň měla po přestávce velký tlak – důkazem byly dvě velké šance střídajícího Ondráška i možnost Šulce, kterým však hosté odolali. Pak ale skončila na tyči tečovaná hlavička Káčera, kterou pohotově dorazil do sítě Brabec a srovnal.

Příbrami mohl sedm minut před koncem vrátit vedení Lubega, ale svůj únik nedotáhl do úspěšného konce. Po něm se na druhé straně zjevil před Šimanem úplně sám Havel, ale hlavičku do sítě neusměrnil. Tyhle momenty jakoby jen předznamenaly doslova infarktový závěr.

Když už se totiž zdálo, že zápas směřuje k remíze, napřáhl v první minutě nastavení Kalvach, příbramský brankář jeho střelu pouze vyrazil a dobíhající Ondrášek otočil vývoj zápasu na stranu Plzeň. Zdálo se, že jde o definitivní zlom, ale opak byl pravdou. Středočeši se nevzdali a z posledních sil ještě dokázali najít odpověď. V šesté minutě nastavení využil špatného postavení brankáře Hrušky Zorvan, který se z dálky opřel do skákajícího míč a z poslední akce zápasu vyrovnal.

Příbram tak obrala Plzeň o body i podruhé v sezoně a tři kola tak stále živí naději na záchranu, na kterou aktuálně ztrácí pět bodů. „Za mě výborný ligový zápas. Jsem pyšný na chlapce, jak to odehráli. Celý týden jsme si říkali, že se hlavně nemůžeme bát toho, že Plzeň je velmi kvalitní mužstvo. Chtěli jsme zlepšit naši hru směrem do ofenzivy. V předcházejících a hlavně domácích zápasech jsme moc gólů nestříleli. Dnes je jen obrovská škoda, že když se nám podaří dát Plzni tři góly, není to nakonec za tři body. Ale my jsme pokorní a určitě si vážíme i tohoto jednoho bodu. Pevně věřím, že byl zasloužený po tom průběhu a výkonu, který jsme tady předvedli,“ komentoval utkání trenér Jozef Valachovič.

FC Viktoria Plzeň - 1.FK Příbram 3:3 (1:2). Branky: 45+5. Beauguel, 71. Brabec, 90+1. Ondrášek – 14. Pilík, 23. Nový, 90+6. Zorvan. ŽK: 65. Brabec – 17. Pilík, 66. S. Kingue, 89. Tregler. Rozhodčí: Ginzel – Caletka, Melichar.

FC Viktoria Plzeň: A. Hruška – Limberský (18. Falta), Brabec, Kaša, Havel – Čermák, Kalvach, Káčer (46. Ondrášek) – Kopic, Beauguel (55. Šulc), Ba Loua (84. Kayamba).

1.FK Příbram: Šiman – Mezera, S. Kingue, O. Kingue, Nový – Vávra (72. Antwi), Tregler (90. Vilotić), Zorvan, Soldát, Pilík (76. Rezek) – Lubega (90. Voltr).