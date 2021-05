Teplice, Brno a Příbram. Trojice, ze které si pouze jeden zajistí prvoligovou příslušnost i pro příští sezonu. Nejlepší výchozí pozici mají Teplice, které si drží čtyř bodový náskok na Zbrojovku. Příbram je na tom naopak nejhůře, když je ještě o jeden bod zpět. „Musíme čekat na to, až někdo něco ztratí. Na druhou stranu musíme všechno vyhrát,“ prohlásil po posledním utkání Martin Nový.

Celek od Litavky v něm překvapivě obral o body vysoce favorizovanou Plzeň, když si z jejího hřiště odvezl zásluhou gólu Filipa Zorvana v šesté minutě nastavení velmi cenný bod za remízu 3:3. „Za ten bod jsme rádi, ač po tom průběhu, kdy jsme vedli o dvě branky, jsme v koutku duše doufali, že bychom si mohli odvézt body tři, které bychom v naší situaci velmi potřebovali,“ navázal příbramský trenér Jozef Valachovič.

Zápas v Plzni potvrdil kolorit posledních týdnů. A sice, že se Příbrami daří mnohem více na půdách soupeřů. Přitom tomu není tak dlouho, co dělala body primárně doma. To se ale momentálně nedaří. Zatímco venku bodovala čtyřikrát v řadě (dvě výhry a dvě remízy), doma se dočkala bodového importu do tabulky naposledy 20. března, kdy při premiéře kouče Valachoviče uhrála remízu 1:1 s Brnem

„Nevím, čím to je. Kdybych to věděl, tak bychom to už dávno odstranili. Každopádně body, které vozíme z venku, už prostě musíme potvrdit i doma,“ vyhlásil slovenský lodivod po zápase na západě Čech jasný cíl.

Jenže v sobotu se Středočechům postaví v domácím prostředí do cesty soupeř, co aktuálně disponuje velmi dobrou formou. V čele s kanonýrem Martinem Doležalem k Litavce dorazí Jablonec. Třetí tým tabulky (pouze o skóre za Spartou), který dychtí po účasti v předkole Ligy mistrů. „Jablonec je ve formě, takže nás zase nás čeká velmi těžký soupeř, ale my nemůžeme koukat na to, s kým hrajeme,“ řekl jasně příbramský trenér.

Tím spíš, pokud by si v následném nedělním duelu Teplice poradily s Českými Budějovicemi, udrželo by Příbram ve hře pouze vítězství. Cokoliv jiného by za tohoto předpokladu znamenalo definitivní konec nadějí a sestup z FORTUNA:LIGY.