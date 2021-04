Jak Čupr s Otepkou zaskočili Spartu. Bylo to jedno velké divadlo, vzpomíná Huňa

2. duben roku 2005. Datum, které se zapsalo do historie ligového fotbalu v Příbrami. Středočeši na den přesně před šestnácti lety poprvé a zatím naposledy doma porazili Spartu Praha (3:1). A to i díky nezapomenutelnému signálu, po kterém skóroval Rudolf Otepka.

Zpátky do minulosti. Fotbalisté Příbrami zleva: A. Mendy, F. Rajtoral, R. Otepka a D. Huňa slaví gól do sítě Sparty, který se zapsal do ligové historie. | Foto: 1. FK Příbram

Vzpomínáte? Příbramský Martin Čupr se v zápase proti Spartě Praha chystá rozehrát rohový kop. Míč ovšem neposílá podle očekávání do pokutového území, ale uvádí ho do hry pouze nenápadným dotykem a odbíhá. Místo něj přibíhá Rudolf Otepka, bere balón, směle postupuje ke sparťanské brance a zcela zaskočeným Pražanům dává gól. Tak od tohoto momentu, který se nesmazatelně zapsal do ligové historie, zanedlouho uplyne už patnáct let. „Bylo to jedno velké divadlo,“ říká o situaci bývalý útočník Daniel Huňa. Jan Starka: Pořád máme o co hrát! Mládež v době pandemie? Ten problém je hlubší Přečíst článek › Celou ji zinscenoval vyhlášený specialista Pavel Tobiáš, tehdejší příbramský trenér. „Jde o jeho doménu. Podobným signálům věnoval hodně času,“ potvrzuje Huňa. „Standardní situace tak byly naší velmi silnou stránkou,“ doplňuje. Právě domácí zápas se Spartou v druhé polovině sezony 2004/2005 to ukázal v plné kráse. Středočeši po nich totiž vstřelili všechny tři branky a díky tomu uštědřili svěřencům kouče Hřebíka vůbec první jarní porážku. „Pro nás šlo o jednu z cest, jak jsme mohli překvapit, protože Sparta, která přijela v čele s reprezentanty Karlem Poborským a Jaromírem Blažkem, byla obrovským favoritem,“ poukazuje současný šéftrenér příbramské mládeže na sílu dřívějšího letenského kádru. Senzace se začala rodit v 18. minutě, kdy na sebe poprvé upozornila dvojice Otepka a Čupr. Prvně jmenovaný centroval z rohu a druhý poprvé rozvlnil síť. „První gól nám moc pomohl. Nejen, že nám dodal sebevědomí, ale soupeře vyvedl z míry,“ upozorňuje Huňa na důležitý faktor pozdějšího úspěchu. Krátce po půlhodině hry si sice Poborského přímý kop našel v šestnáctce Petráš, překonal gólmana Pařízka a vyrovnal, ale to bylo ze strany pozdějšího mistra všechno. „Možná trochu překvapivě jsme po drtivou většinu duelu herně dominovali a nakonec jsme se dočkali zasloužené odměny,“ vzpomíná Huňa. Nerozhodný stav vydržel do 70. minuty. V ní přišel zmíněný památný okamžik, který se zároveň ukázal jako rozhodující pro celé střetnutí. „Měli jsme to připravené speciálně pro tento zápas. Všechno jsme trénovali na posledním technicko-taktickém tréninku den předem. Před utkáním jsme rovněž upozornili rozhodčího, aby pozorně sledoval naše rohy,“ prozrazuje Huňa a vysvětluje, proč se hlavními protagonisty stali Martin Čupr a Rudolf Otepka. „Ti dva byli nejlepší herci, dokázali zahrát snad úplně všechno,“ směje se. I on se ale musel činit, stejně jako ostatní příbramští hráči v pokutovém území. „Naším úkolem bylo upoutat pozornost bránících hráčů. Například moje role byla stát před brankářem Blažkem,“ vybavuje si. Dilema ve fotbalové reprezentaci. Co bude s ex-kapitánem Dočkalem? Přečíst článek › Připravený plán nakonec vyšel do puntíku. „Sparťané se snažili postavit obranu, ale než zpozorněli a zkoncentrovali se, byl už Rudolf Otepka ve vápně a napřahoval ke střele, která posléze skončila v brance,“ vrací se Huňa k průběhu celého momentu překvapení. Zatímco hostující hráči následně protestovali u rozhodčího Adámka, na domácí straně se slavilo. „Věděli jsme, že vše proběhlo podle pravidel, takže jsme byli v naprostém klidu,“ říká bývalý útočník. Definitivní pojistku na historicky první vítězství nad Spartou dal devět minut před koncem, po dalším rohu Otepky, obránce René Formánek a pak už vypukla příbramská euforie naplno. „Bylo to neuvěřitelné. Nikdy předtím jsem něco podobného nezažil. S odstupem času si vážím ještě více toho, co jsme dokázali,“ dodává Daniel Huňa. Marila Příbram – Sparta Praha 3:1 (1:1). Branky: 18. Čupr, 70. Otepka, 81. Formánek – 35. Petráš. Marila Příbram: Pařízek – Lesák, Mácha, Formánek, Penner – Rajtoral (90. Navrátil), Otepka, Riegel, Čupr – Mendy (83. Javorek), Huňa (72. Klesa). Trenér: Pavel Tobiáš. Sparta Praha: Blažek – Petráš (65. Čech), Johana, Sivok, Kadlec – Poborský, Zelenka, Šimák (81. Homola), Matušovič – Jun, Meduna. Trenér: Jaroslav Hřebík.

