„Neumím si ale, představit, že by se za současné situace mohlo něco změnit a z nekontaktního sportu by se měl stát opět kontaktní,“ poznamenal Starka pro klubový web hned poté, co A mužstvo po téměř měsíční pauze znovu zahájilo společnou přípravu na hřišti, při níž ale musí hráči trénovat ve skupinách maximálně po osmi a dodržovat další jasně daná pravidla. „Všeobecně jsou ta opatření nepříjemná. Ve sportu o to více. Samozřejmě to respektujeme, nicméně hodnota tréninku nebude taková, jako bychom trénovali normálně,“ podotkl.

Svými slovy narážel právě i na restart ligové soutěže, která by se podle dostupných informací mohla znovu rozběhnout od 8. června. „Kontakt s LFA není až tak častý, ale přesto jsme s okolnostmi vždy seznámeni. Momentálně by se snad mělo dokonce jednat o tom, jestli by nebylo možné začít dříve,“ poodkryl Starka s tím, že je zvědavý, jak se celá situace nakonec vyvine.

Osobně má totiž zcela opačný názor. Už jen proto, že by se zbytek ročníku měl odehrát před prázdnými tribunami. „Já bych bez diváků hrát nechtěl, protože právě oni dělají zápas zápasem. Pro všechny, ale především pro hráče, by to bylo velmi nepříjemné. Je to nesmysl,“ řekl jasně Starka.

Zároveň ale poukazuje na to, že vzhledem k předpokládaným kvótám (od pondělí 8. června mají být povoleny sportovní akce do 50 osob) nebude možné zápasy zorganizovat. „Když vezmeme všechny hráče, trenéry, rozhodčí, podavače míčů nebo lidi od televize, je ten počet pro první ligu velmi nízký,“ dodal Jan Starka.