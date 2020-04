I proto vzal před letošní sezonou za vděk hostováním ve druholigové Vlašimi. „Jsem velmi rad, že se tento přesun uskutečnil, protože v Příbrami jsem bohužel nedostával téměř žádný prostor,“ potvrzuje dvaadvacetiletý křídelník.

Ten pod Blaníkem zatím v průběhu sezony nastoupil do deseti utkání, v nichž vstřelil čtyři branky. Více zatím nestihl i kvůli pandemii koronaviru, která ligový kolotoč pozastavila. „Je to fakt, se kterým se musíme všichni popasovat. Já doufám, že se začne hrát co nejdříve, protože mi fotbal chybí. Zdraví je ale na prvním místě,“ říká.

Jak zatím své působení ve Vlašimi hodnotíte?

Osobně jsem moc spokojený, v kádru je spousta mladých kluků, navíc některé jsem znal už z Příbrami, takže já se v klubu cítím opravdu dobře.

A po týmové stránce? Přeci jen jste až na čtrnáctém místě…

Náš dosavadní bodový zisk bohužel neodpovídá tomu, co se na podzim dělo na trávníku. Zůstávám ale pozitivní a věřím, že pokud se jarní část sezony znovu rozjede, dokážeme naši kvalitu a předváděnou hru přetavit v body.

V jednoduché pozici by při případném restartu soutěže nebyla ani Příbram, co vy jako její kmenový hráč na to?

Samozřejmě počínání Příbrami sleduji. Anulování ročníku by určitě pomohlo, ale myslím, že kluci si to chtějí uhrát sami a ukázat všem těm „expertům“, že na to mají. Jsou to dobří fotbalisté. A pokud se začne hrát, bude možno získat ještě spousta bodů.

Hostování vám končí v létě. Jak vidíte svůj návrat k Litavce?

Nad tím teď vůbec nepřemýšlím. Jsem hráčem Vlašimi a soustředím se na to, abych jí svými výkony na hřišti pomohl a splatil tak důvěru, kterou do mě vložil trenér Šmejkal a celý klub.

Přesto, může hrát nějakou roli ve vaší situaci případný příbramský sestup?

Věřím, že žádnou hrát nebude, kluci to zvládnou a zachrání. Jestli mě Příbram bude chtít zpátky, nevím. To je spíše otázka na vedení klubu.

Dokážete si třeba představit, že byste s Vlašimí spojil i svou další budoucnost?

Jak už jsem řekl, mně se ve Vlašimi fakt líbí, takže si dokážu představit, že bych v klubu vydržel i déle než do léta.