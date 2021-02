Příbram na Slovácko prostě a jednoduše neumí. V sobotu s ním prohrála pojedenácté v řadě – její poslední úspěch se tak stále datuje do března 2015, kdy po brance Romana Bednáře zvítězila doma 1:0.

Tentokrát nepomohla ani výhoda jednoho muže v poli, která nastala po už po čtvrthodině hry, kdy do u postranní čáry zajel hostující záložník Navrátil ostře do domácího Kvídy a po přezkoumání situace u videa uviděl z rukou sudího Berky červenou kartu.

Jenže v té době už Slovácko vedlo. Těsně předtím totiž brankář Kočí neodhadl dobře centr Petržely, dostal se tak mimo ideální pozici a Hofmann následně neměl problém uklidit do prakticky prázdné branky nabídku Kalabišky, který okamžitě vracel míč do ohně.

Obránce Slovácka by se dal označit za hlavního strůjce vítězství hostů, protože měl prsty i v druhém úderu, který od hostů přišel už navzdory početnímu znevýhodnění. Krátce před naplněním půlhodiny hry byl v pokutovém území faulován Pilíkem a nařízený pokutový kop – už dvanáctý v letošním ročníku proti Příbrami – bezpečně proměnil Kliment.

Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Příbram dokázala něco vytěžit ze svých nadějných akcí v úplném úvodu zápasu, kdy centr Laňky si málem do vlastní branky srazil Kadlec, tečovaná střela Nového zamířila těsně vedle a Tregler po vlastním zblokovaném střeleckém pokusu zamířil hlavou nad břevno.

Takhle se pod vlivem všech okolností trenér Pavel Horváth rozhodl logicky vsadit všechno na jednu kartu a posílil ofenzivu. Ze hry stáhl obránce Cmiljanoviće a nahradil ho Rezkem. Do přestávky si ovšem jeho svěřenci vypracovali pouze jednu zajímavou příležitost – Lalkovič ovšem hlavičkoval pouze do náruče připraveného gólmana Nemravy.

Nakonec tak mohli být rádi, že nešli do kabin s větším mankem, protože v nastavení prvního poločase se s trochou štěstí dostal do obrovské šance znovu Kliment, ale brankář Kočí předvedl skvělý zákrok a koupil si tak odpustek za chybu, která předcházela úvodnímu gólu – zároveň dal týmu určitou jiskřičku naděje pro druhý poločas.

Po přestávce přišli hru domácích oživit postupně Antwi, Svoboda, Januška a Vávra. Avšak ani jejich přítomnost kýžený efekt v podobě kontaktního gólu nepřinesla, ačkoliv Laňkovi, podobně jako akrobatickému zakončení Voltra, chybělo ke snížení opravdu jen málo.

Místo toho nabídl dvacet minut před koncem Hofmann šanci Petrželovi, který z úhlu prostřelil Kočího, a bylo to přeci jen o tři. Vzápětí byl sice ve vápně faulován Voltr, takže Příbram také dostala možnost penalty, kterou sám faulovaný využil, ale to bylo z jeií strany všechno.

Poslední slovo tak mělo znovu v deseti hrající Slovácko, které zásluhou Jurečky završilo v 90. minutě výsledek zápasu.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Pavel Horváth - trenér 1. FK Příbram: „Mně stojí za zhodnocení pouze doba do prvního inkasovaného gólu, kdy jsme si vytvořili zajímavé sitauce. Bohužel, nevím, jestli pak došlo k uspokojení, to je otázka na hráče, ale první gól padl jednoznačně po našem nedorozumění v defenzivě. Potom jde Slovácko do deseti a my mu darujeme penaltu… třetí gól opět po naší chybě, kdy pustíme Milana Petrželu, na kterého se speciálně připravujeme, do brejku a bylo po zápase. Je to velké zklamání.“

Martin Svědík - trenér 1. FC Slovácko: „Začátek nám úplně nevyšel podle představ, což jsme ale nakonec rozmělnili první gólem. Pak přišlo vyloučení, ale musím říct, že od té doby mužstvo pracovalo skvěle. Dát v deseti tři góly a dotáhnout utkání k vítězství 4:1, aniž by se soupeř dostal do tlaku a vytvořil si nějaké velké šance, za to chválím úplně všechny. Za mě naprosto zasloužená výhra.“

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 1:4 (0:2). Branky: 72. Voltr (pen.) – 11. S. Hofmann, 23. Kliment (pen.), 70. M. Petržela, 90. Jurečka. ŽK: 44. Vilotić, 53. Kvída. ČK: 12. Navrátil. Rozhodčí: Berka - Kubr, Novák. VAR: Ginzel.

1.FK Příbram: Kočí – Kvída, Tregler, Vilotić (46. Svoboda) – Laňka, Pilík (63. Januška), Lalkovič (67. Vávra), Nový (46. Antwi), Cmiljanović (29. Rezek) – Voltr, Zorvan.

1.FC Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann (88. Šimko), Kadlec, Kalabiška – Havlík, L. Sadílek (88. Cicilia) – M. Petržela (77. Divíšek), Kohút (62. V. Daníček), Navrátil – Kliment (62. Jurečka).