„Vzhledem k tomu, že jsme hráli doma a potřebovali jsme vyhrát, tak to ztráta je. Ale na druhou stranu musíme uznat, že jsme hráli proti velice silnému soupeři. Ten bod je asi spravedlivý. Neměli jsme stoprocentní šanci, Ostrava tam měla dvě hlavy, během kterých nás podržel Meli (brankář Martin Melichar, pozn. red.), takže když si to tak uvědomím, za bod jsme rádi. Každý bod se počítá,“ zhodnotil duel ze svého pohledu kapitán Příbrami Jan Rezek.

Ten zároveň poodhalil poločasovou poradu v kabině: „Trenér Pavel Horváth byl pozitivní. Nabádal nás, abychom se ve středu hřiště zbytečně nezbavovali míče, abychom hráli po zemi a uklidnili se. Určitě viděl, že chceme vyhrát, ale asi na nás byla znát i důležitost utkání.“

Velkým problémem Středočechů je bídná produktivita, ve FORTUNA:LIZE Příbram neskórovala pět duelů v řadě, na gól čeká už 481 minut. Jen pro úplnost – naposledy se mužstvo střelecky prosadilo 14. prosince proti Slovácku.„Samozřejmě se o tom bavíme. Proti Ostravě bylo vidět, že jsme soupeře v některých fázích přehrávali, ale to bylo jen od vápna k vápnu. Chybí nám větší sebevědomí a to, aby vzal někdo zodpovědnost na sebe a nějak to tam prostě dotlačil. Je pravda, že od stolu se to říká lehce, v zápasech toho máte plné zuby, ale pokud nebudou góly, body získávat nebudeme,“ pokračoval Rezek.

Jedno velké pozitivum ale přeci jen úterní nevýrazný mač s Ostravou přinesl, ligovou premiéru si v příbramském áčku odbyl brankář Martin Melichar. Devatenáctiletý odchovanec Příbrami se zaskvěl solidním výkonem, rozhodně nezklamal. „Bavil jsem se sním v průběhu týdne, je na něm hodně vidět, že šel nahoru. Šanci si zasloužil a důvěru splatil, svým výkonem nás udržel nad vodou. Teď bude záležet jen na něm, zda si výkonnost udrží,“ pochválil Rezek mladičkého gólmana Melichara.

Příbram čeká po restartu soutěže přetěžký program, absolvovat musí šest střetnutí za čtrnáct dní. Jedno už má za sebou. „Sám jsem zvědavý, jak to zvládnu. Už mi není dvacet. Ono už mi vlastně není ani třicet (smích). A Míra Slepička je na tom stejně, my starší budeme muset v tréninku malinko ubrat. Ono ale stejně nebude moc času na klasické tréninky, bude to spíše o regeneraci. Musíme se s tím poprat a zvládnout to,“ dodal s jedním bodem viditelně spokojený exreprezentant Rezek.

1. FK Příbram - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Královec (video). ŽK: Kingue, Pazdera, Kříž - Buchta, Jirásek, Baroš.

1. FK Příbram: Melichar - Kvída (46. Pazdera), Dramé, Kingue, Nový - Tregler (63. Soldát), Rezek - Antwi (76. Pinc), Zorvan (84. Kříž), Polidar - Slepička (63. Díl). Trenér: Horváth.

Baník Ostrava: Laštůvka - Jánoš, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jirásek, Kaloč - De Azevedo (63. Reiter), Kuzmanovič (70. Baroš), Buchta (63. Lalkovič) - O. Šašinka (82. Smola). Trenér: Kozel.