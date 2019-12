Ten naskočil do branky v 11. kole v zápase na trávníku Baníku Ostrava, kde zastoupil tehdy nemocného Marka Boháče. Od té doby odchytal ještě dalších šest zápasů, z nich tři byly domácí a Kočí v nich nedostal gól, když postupně vynuloval hráče Olomouce, Zlína i Opavy a v příbramském chrámu tak neinkasoval už 270 minut. Jenže jeho spoluhráči v těchto zápasech nedokázali vstřelit gól, proto Příbram vždy pouze remizovala 0:0. „Šance jsme si vytvořili, ale nedokázali jsme je proměnit. V tomto ohledu byly všechny zápasy podobné,“ přemítá Kočí.

Právě koncovka je momentálně největším příbramským problémem, což ukázal i poslední duel ve Vršovickém Ďolíčku, kde Příbram nevyužila řadu stoprocentních možností, následně dvě minuty před koncem neuhlídala po rohovém kopu Krcha a nakonec prohrála 0:1. „Střelecky jsme v poslední době úplně impotentní a to je náš hlavní problém,“ uvědomuje si Ondřej Kočí.

Proto čeká Příbram už deset zápasů na ligové vítězství. Naposledy triumfovala 24. srpna doma proti Jablonci (4:0). Pak už si připsala pouze tři zmíněné bezbrankové remízy, na kterých měl výrazný podíl právě příbramský gólman. „Každá nula potěší, ale my v naší situaci potřebujeme body. Byl bych radši, kdybychom ty zápasy vyhráli třeba 2:1,“ přiznává brankář čtrnáctého celku tabulky, který ale od poslední šestnácté příčky dělí pouhý bod.

Čas ovšem nelze vrátit. A tak se s celým týmem soustředí na nadcházející zápas. Ten přijde na řadu už v sobotu a Ondřej Kočí by v něm rád protáhl svou domácí sérii bez inkasovaného gólu.

Nebude to však vůbec snadné. K Litavce totiž míří Sparta Praha v čele se snajpry Guélorem Kangou, Liborem Kozákem nebo talentovaným Adamem Hložkem. Celek z Letné sice bude v utkání favoritem, ale ani on neprožívá ideální sezonu. V tabulce je až na pátém místě, což je zapříčiněno především herními výkyvy, které Pražany trápí. „Sparta přijede jako favorit, ale my hrajeme doma a budeme se chtít pokusit bodovat. K tomu je jistě zapotřebí odrazit se od dobré obranné hry z posledních domácích zápasů. Věřím tedy, že nejen Ondra Kočí, ale celá defenziva na své výkony naváže. Pokud udržíme nulu, máme jisté, že budeme bodovat. Samozřejmě ale budeme chtít i nějaký gól konečně vstřelit a protrhnout naší střeleckou smůlu,“ potvrdil trenér Roman Nádvorník.

Výkop utkání je v 17 hodin.