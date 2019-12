Kodr o příbramské krizi: Deptá nás to, ale nesmíme koukat na ostatní

V letošním ročníku FORTUNA:LIGY zasáhl zatím do všech devatenácti zápasů. Příbramský obránce Marek Kodr tak byl z pohledu svého týmu na trávníku u všechno podstatného. Včetně krize, která Středočechy momentálně sužuje a vyústila v pád na samotné dno ligové tabulky. „Samozřejmě si to uvědomujeme a je to nepříjemné. Musíme se ale soustředit na sebe, nekoukat na ostatní,“ konstatoval třiadvacetiletý stoper.

Příbramský obránce Marek Kodr během utkání v Českých Budějovicích. | Foto: 1. FK Příbram