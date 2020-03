Jím sestavený plán ovšem nezahrnuje pouze počet běžeckých kilometrů, které musí příbramští fotbalisté absolvovat. „Hráči plní i kompenzační, stabilizační či protahovací cvičení. A také cvičení s vlastní vahou těla. V podstatě je to stejné, jako kdyby šli na normální trénink,“ ozřejmil Chrobák.

Zároveň upozornil, že důležitý je nejen celkový tréninkový objem. „Samozřejmě, že každý musí splnit přesně to, co má. Důraz je ale kladen i na intenzitu,“ zmínil významný aspekt

Mezi další lze počítat i dodržování správných stravovacích návyků. V tomto ohledu mají hráči od trenérského štábu plnou důvěru. „Jsou to profíci a vědí, že kdyby někdo přišel s nadváhou, tak to pro něj bude mít negativní důsledky. My jsme jen z hlediska prevence doporučili každému více vitamínů,“ poznamenal Marek Chrobák, který ubezpečil, že momentální alternativní tréninkový program příbramské fotbalisty při případném pokračování jarní části FORTUNA:LIGY žádný způsobem nepoznamená.

„Mužstvo má za sebou dobrou a náročnou zimní přípravu, takže jde spíše o udržování,“ dodal.