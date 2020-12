Celek z hlavního města si na pohodu z předchozí sezony musí nechat zajít chuť. Hlavně v poslední době se trápí, ze čtyř utkání vytěžil jediný bod. Přesto to byli právě Pražané, kdo se v pětadvacáté minutě dostal do vedení – Kamil Vacek zužitkoval přesnou přihrávku Hronka nejlepším možným způsobem.

Příbram na úvodní trefu odpověděla ještě před poločasem, výtečnou individuální akcí se po autovém vhazování blýskl Zdeněk Folprecht. Pro devětadvacetiletého kladenského rodáka šlo o první trefu po návratu do Čech z kyperského dobrodružství.

Po přestávce se k první vážnější příležitosti propracovali domácí, Příbram ještě pro tentokrát zachránil po šanci Hronka skvělý brankář Kočí. V 73. minutě už se ale Bohemians dočkali zasloužené odměny - pokus Hronka po povedeném ťukesu dorazil za brankovou čáru z úhlu Vojtěch Novák.

„Udeřili po našem špatném postavení v obraně,“ litoval kouč Příbrami Pavel Horváth při návratu k trefě, která nakonec rozhodla.

V závěru utkání se hosté nadechli k očekávanému tlaku, vyrovnat už se ovšem Příbrami nepovedlo. A že šance byly! Jenže střela Antwiho mířila nad tři tyče a v poslední naději na bod udržel klokany ve vedení vynikajícím zákrokem po hlavičce Vaise Patrik Le Giang.

„Pro nás šlo o šťastný konec a velmi důležité tři body. Bylo to hrozně těžké utkání. Fanoušci vidí nedostatky ve hře, ale je nutné říct, že někteří hráči toho za sebou mají hodně,“ připomněl kouč Bohemians Luděk Klusáček nedávné zdravotní patálie kádru pražského klubu. „Nebylo to moc pohledné utkání,“ uznal dál. „Z naší strany to bylo strašně nervózní, hlavně v prvním poločase. Nedostali jsme se v něm k souvislejší hře,“ kritizoval Klusáček své svěřence.

Přesto klokani uspěli a Příbram zůstala na nule. „Měli jsme v závěru dvě stoprocentní šance, které jsme nevyužili, proto jsme prohráli. Na body by bylo, ale něčím jsme si to nezasloužili,“ pokračoval Pavel Horváth.

Příbram tak poprvé od 14. listopadu vyšla bodově naprázdno a promrhala šanci opustit sestupové pásmo. „Věděli jsme, že je šance dostat se z toho červeného území. Ale máme další zápasy, ukážeme si chyby, je to dlouhodobější proces. Měli jsme velmi dobrou sérii a stejně by její ukončení jednou přišlo," uzavřel Horváth.

Příbram po dvanácti kolech okupuje šestnácté místo tabulky. V sobotu mužstvo hostí Karvinou, která uhrála s Jabloncem bod za remízu 2:2. A to i přesto, že ještě v 87. minutě Severočeši vedli 2:0.

Bohemians 1905 - 1.FK Příbram 2:1 (1:1)

Branky: 25. Vacek (Hronek), 73. Novák – 43. Folprecht (Cmiljanović). ŽK: 0:2. Rozhodčí: Zelinka – Moláček, Hrabovský.



Bohemians 1905: P. Le Giang – Schumacher, Hůlka, Bederka, Vondra – Hronek (93. Osmančík), Jindřišek, Vacek (46. Květ), Novák (77. Keita) – Pulkrab (93. M. Dostál), Vaníček (62. Nečas).

Příbram: Kočí – Nový, Vilotić (88. Pinc), Tregler, Cmiljanović – T. Pilík, Folprecht (79. Vais) – Zorvan (79. Hájek), Jan Rezek, Vávra (63. Antwi) – Voltr.