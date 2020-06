„Čekal jsem opravdu dlouho. Jsem rád, že se to konečně povedlo. Navíc jsme díky tomu vyhráli,“ zářil nadšením nováček mezi ligovými střelci.

Už vám za to pokladník Jan Rezek stihl vyměřit „odměnu“ do klubové kasy?

Asi už cinká měšcem (úsměv), něco tam určitě půjde.

Když půjdeme po stopách vašich branek, tak první jste vstřelil z přímého kopu. Chtělo by se říct konečně, protože už v předchozích duelech jste to několikrát zkoušel, že?

Zatím mi to moc nešlo, ale tentokrát se mi to podařilo trefit. Bylo to takřka z ideální pozice, navíc jsem využil práce spoluhráčů, kteří dobře clonili brankáři ve výhledu.

A druhý gól?

Už odpočátku se jednalo o krásnou akci. Miki (Mihailo Cmiljanović pozn. red.) zatáhl míč do vápna, dal ho pod sebe Zorvimu (Filip Zorvan pozn. red.), na kterého jsem si křikl, on mi to skvěle předložil a já už jsem se soustředil hlavně na to, abych netrefil někoho před sebou.

Měl jste spadeno na hattrick?

Chuť byla (úsměv). V poločase jsem si říkal, kdy jindy, když ne teď.

Možnost na vstřelení třetí branky jste měl hned v úvodu druhého poločasu. Proč to tentokrát nevyšlo?

Zase mi Zorvi krásně připravil míč, já si ho i docela dobře zpracoval, měl jsem to na levačku, ale pak jsem to prostě netrefil, což byla škoda.

Nakonec jste ale vítězství uhájili až do konce. Jaká byla po zápase atmosféra v kabině?

Super, jako po každé výhře.

Navíc Opava prohrála na Spartě, což vám pomohlo se odpoutat ze dna ligové tabulky?

Nejen Opava, ale všechny týmy kolem nás prohrály, což se nám hodilo. Teď je na nás, abychom to potvrdili v Teplicích.

Co od zápasu očekáváte?

Další těžké utkání, ale doufáme, že tam uspějeme. V naší situaci musíme jít zápas od zápasu a pokaždé se snažit vyhrát.