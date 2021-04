Nechme děti sportovat! Fotbalová Příbram se před nedělním utkáním ve Zlíně připojila k iniciativě Ligové fotbalové asociace (LFA) a dalších sportovních svazů, které volají po tom, aby mládeži bylo umožněno opět organizovaně trénovat.

Nechme děti sportovat! Fotbalisté Příbrami podpořili před víkendovým zápasem 27. kola FORTUNA:LIGY ve Zlíně iniciativu Ligové fotbalové asociace a dalších sportovních organizací, které bojují za návrat mládeže k organizovanému tréninku. | Foto: archiv klubu Fastav Zlín

„Všichni víme, že profesionální sport nějakým způsobem běží, ten amatérský naopak stojí. Byli jsme zvyklí denně vídat na hřišti stovky našich mládežníků, sledovat je, jak trénují. To se ovšem už delší dobu neděje. Netrénuje se, nehraje se. Hráči mají od trenérů, kteří normálně chodí do práce, zadané individuální plány, které musí plnit. Plnohodnotný trénink jim to ale nenahradí. Stejně tak herní praxi, kterou nemají možnost získávat. Když pominu krátké období během podzimu, trvá to už rok. A ten jim bude velmi chybět,“ upozornil před nedávnem v rozhovoru pro Deník statutární ředitel klubu Jan Starka.