„Trochu je to pro nás rozčarování. Za tři dny jsme toho sice nemohli společně moc natrénovat, na to budeme mít nyní dva týdny během reprezentační přestávky, ale zápas jsme chtěli zvládnout lépe,“ přiznal příbrmský kouč.

Při pohledu do historie se dá říct, že zápas skončil očekávaným výsledkem. Remíza se ve vzájemných duelech zrodila už počtvrté za sebou. Oba týmy navíc na vlas zopakovaly výsledek z podzimního utkání na Moravě – tehdy poslal Brno v úvodu do vedení Hladík a za Příbram vyrovnával po změně stran z penalty Tomáš Pilík.

Z tohoto pohledu byl vývoj sobotního duelu velmi podobný. Snad jen s tím rozdílem, že brněnští fotbalisté tentokrát vstřelili v úvodní části, ve které tahali jasně za delší konec provazu, branky dvě. Ta první, jejímž autorem byl po sedmnácti minutách a velkém závaru ve vápně dobře se orientující Pachlopník, ovšem nakonec neplatila. Rozhodčí Ginzel ji po dlouhé konzultaci s kolegou u videa odvolal, protože bylo v předcházejícím průběhu akce odhaleno Texlovo hraní rukou.

Právě brněnský hříšník se o deset minut později postaral o to, že zklamání v hostujících řadách rychle vyprchalo. Na zadní tyči si s příspěním smolně prodlužujícího Nového našel Pachlopníkův přímý kop a pravačkou ho doklepl do sítě.

„Do poločasu to nebylo dobré, nechávali jsme soupeři hodně prostoru. Na hráčích byl vidět následek několika posledních porážek. Museli jsme jim o přestávce připomenout, aby byli stejně živí, jak nám předváděli v tréninku,“ popsal Valachovič příčiny poločasové ztráty. „Po pauze se to změnilo a najednou to byl fotbal, jakým bychom se chtěli prezentovat, ačkoliv je pravda, že v defenzivě jsme měli ještě řadu chyb,“ poznamenal.

Příbram přispěchala s reakcí deset minut po přestávce. A byla to velmi podobná odpověď. Rezkův roh přizvedl Zorvan přímo do míst, kde byl Radek Voltr, který čtvrtým gólem v sezoně srovnal nejen stav, ale jak se později ukázalo, rozhodl i o konečném výsledku. Přestože oba celky ho mohly ve zbylém průběhu překlopit na svou stranu.

Příbramskému Cmiljanovićovi v tom ale zabránil brankář Berkovec, Pilíkovi zase po zmatcích v hostující defenzivě Gajić. Na druhé straně se proti Moravcovi a Reiterovi dvakrát zaskvěl gólman Šiman.

Další šanci měl dvanáct minut před koncem domácí Antwi, který se po dlouhém výkopu Šimana dostal do brejku, přešel přes Moravce, avšak jeho dělovku do horní poloviny branky Berkovec nadvakrát lapil.

V nastavení pak odmítl rozhodnout střídající Růsek, jenž hlavičkoval o kousek vedle. Krátce na to neuspěl ani Endl, jehož střelecký pokus vyrazil příbramský brankář na roh. To byla také poslední vážnější akce celého duelu.

Středočeši tak ukončili čtyřzápasovou sérii porážek, na kýžené vítězství, kterého by jim výrazně pomohlo v boji o udržení prvoligové příslušnosti, ovšem nedosáhli. „Po vyrovnání jsme mohli vstřelit druhý gól, ale šance měl i soupeř. I proto je konečný výsledek zasloužený,“ doplnil Jozef Valachovič.