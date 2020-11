Od posledního kola FORTUNA:LIGY uplynul přesně měsíc. Konkrétně Příbram se v něm 4. října představila na stadionu U Nisy, kde po one man show libereckého „Ramba“ – útočníka Slovanu Michaela Rabušice – prohrála 0:3. Následně ještě o pět dní později sehrála neúspěšný pohárový duel na trávníku druholigového Hradce Králové, kde prohrála 1:2 v prodloužení a ze soutěže pro letošní ročník vypadla.

Pak už ale nic. Tedy co se zápasů týče, protože jako profesionálové mohli příbramští fotbalisté nadále pokračovat v tréninku. „Alespoň tohle se od začátku snažíme brát pozitivně, to je základ. Kdybychom na to koukali negativně, něco zabalili, tak to by byla cesta do pekel,“ má jasno Marek Chrobák.

Proto bylo kromě udržování fyzické kondice zapotřebí pracovat i na psychice hráčů, aby během období bez zápasů neztratili motivaci. „Samozřejmě je to těžké, jelikož každý hráč je jiný a řeší třeba i jiné problémy. Vysvětlili jsme to ale hráčům tak, že jde o přípravný meziblok, během něhož si nemůžeme dovolit dát volno, něco podcenit, protože jsme v tabulce tam, kde jsme,“ nechává nahlédnout pod pokličku Chrobák.

Příbramští tak po celou dobu pracovali naplno, někdy i dvoufázově, přičemž se snažili odstranit herní neduhy, které je doposavad srážely. „Zkoušeli jsme i nějaké nové věci, zároveň doběháváme, což je třeba bonusem pro hráče, kteří jsou po zranění. Snažíme se prostě připravit tak, abychom byli připraveni, až to zase znovu začne a začali sbírat body,“ líčí kondiční trenér středočeského celku. „Vše je samozřejmě o to náročnější, že jsme nemohli hrát žádné zápasy, které jsme se tak alespoň pokoušeli simulovat v tréninku,“ doplňuje.

Přesto je právě zápasová praxe to, co podle kondičního trenéra může zpočátku dělat (nejen) příbramským fotbalistům největší problém. „Určitě to může být znát. Ne třeba u všech týmů, ale například u třetiny. Natrénovat můžeme cokoliv, ale pak ta herní praxe a kondice, to je úplně něco jiného. Podmínky má ale každý tým stejné,“ nehledá před restartem soutěže výmluvy Marek Chrobák.

Příbram vstoupí opětovně do ligy domácím zápasem s Baníkem Ostrava. Ten by se, pokud všechno dobře dopadne, měl odehrát v sobotu od 18.15 hodin.