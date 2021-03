O problémech na Letné se u Litavky dozvěděli v úterý. „Tím pádem jsme přidali v tréninku. Byli tam fáze, kdy jsme pracovali na fyzičce, ale i na dalších věcech, ve kterých se potřebujeme zlepšit,“ popsal alternativní tréninkový plán příbramský trenér.

Jeho vrcholem byl sobotní modelový zápas, ve kterém se představila i nová posila – ugandský forvard Edrisa Lubega. Ze zdravotních důvodů naopak nebyla k dispozici čtveřice Karel Soldát, Denis Laňka, Stefan Vilotič a Mihailo Cmiljanovič – na trávníku se tak objevil i asistent trenéra Peter Grajciar, zatímco jeho kolegové Pavel Horváth s Petrem Čuhelem pozorně sledovali počínání hráčů z tribuny.

„Zápasů máme odehráno dost, proto jsme zvolili tento model s tím, že si v sobotu zahrajeme kratší modelový zápas mezi sebou. Splnilo to cíl, kluci celý týden poctivě dřeli. Ke konci zápasu už byla vidět únava, ale bylo to dobré,“ pochvaloval si Horváth.

Čas navíc zároveň trenérský štáb využil také k tomu, aby si společně s hráči důkladně rozebral minulý nezdar se Slováckem. „Není nikdo, kdo rád prohrává. Rozebrali jsme si to, kluci si k tomu řekli svoje a my teď nemáme prakticky co ztratit. Můžeme tak mít čistší hlavu a to by měla být i naše výhoda. Snad to bude vidět už v dalším zápase,“ doufá Horváth.

Ten čeká Příbram v sobotu, kdy doma přivítá Liberec. „Koukali jsme na jeho páteční zápas s Pardubicemi. Extrémně se mu daří, je produktivní, má hráče, kteří momentálně mají velkou sportovní formu. Určitě to nebude nic jednoduchého, ale nám je v podstatě jedno s kým hrajeme. Potřebujeme bodovat, abychom měli možnost pomýšlet o záchraně,“ zakončil Pavel Horváth.