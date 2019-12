Zápas 17. kola FORTUNA:LIGY, který se odehraje v sobotu v Příbrami bude speciální. A to nejen proto, že k Litavce jako soupeř zavítá jeden z největších českých klubů – Sparta Praha. Domácí tým totiž nastoupí ve speciálních dresech, které se budou vztahovat k nedávnému výročí od sametové revoluce.

Příbram nastoupí doma proti Spartě ve speciálních dresech

Příbramský klub zatím jen oznámil, že mimo jiné nebude na dresech chybět česká státní vlajka, trikolóra a nápis "Děkujeme". Zároveň ovšem potvrdil, že po zápase půjdou všechny dresy do aukce na dobročinné účely. "Každoročně ke konci roku přicházíme s dobročinnými projekty, jejichž výtěžek věnujeme lidem, kterým by podle nás peníze pomohly. Předloni jsme to bylo dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram, loni pak oddělení následné péče stejné nemocnice. Letos budeme v aukci nabízet dresy našich fotbalistů ze zápasu se Spartou, jedná se o limitovanou edici trikotů se symboly našeho státu, čímž chceme poděkovat všem těm, kteří se zasloužili o svobodu naší země, díky kterým můžeme i my dělat to, co chceme a máme rádi," řekl ředitel 1. FK Příbram Jan Starka.