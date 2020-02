Jak z vašeho pohledu proběhla zimní příprava?

Povedlo se nám zvládnout všechno, co jsme chtěli. První část byla ovlivněna velkou tréninkovou zátěží, což se projevilo ve dvou výsledkově hrozivých zápasech. Šli jsme do utkání z plně zátěže, zkoušeli různé varianty. Druhá část poté začala na herním soustředění v Turecku, kde jsme se věnovali především práci s míčem a odehráli kvalitní zápasy.

Jaký dojem na vás udělaly zápasy se zahraničními soupeři?

Byl jsem spokojen s hrou i výsledkem ze zápasů s Arsenalem Tula a Borisovem. Takto bychom se chtěli prezentovat. Víme, že nyní přichází ta důležitá část. Liga bude úplně něco jiného, chceme ale přenést tuto hru i do mistrovských střetnutí.

Co je zapotřebí konkrétně zlepšit oproti podzimu?

Dlouhodobě nás trápí stejný problém jako většinu ligových mančaftů. Chybí nám gólový útočník, který bude v pokutovém území tím rozdílovým hráčem. Věřím, že Jindráček, Šašinka, Škoda a Slepička se o tuto výzvu poperou a budou dávat góly. Vylepšit o vhodně doplnit jsme se snažili i defenzivu, tam vládne spokojenost hlavně se zapojením Pazdery a Kleščíka.

V jakém rozpoložení se před startem jarní části mužstvo nachází?

Do kabiny přišlo šest nových hráčů, kteří přinesli nový vítr. Druhá věc je, že se nám povedl závěr přípravy a hráči si dokázali, že fotbal hrát umí i proti kvalitním soupeřům. Mělo by se to přenést do ligy, abychom výkony potvrzovali a v lize se zachránili.

Jak před úvodním utkáním vypadá zdravotní stav kádru?

Jsme zklamaní z toho, že Aidin Yilmaz je zraněný, protože on měl být tím rozdílovým hráčem. Měl pomoci svým klidem na míči a vytvářet gólové příležitosti. Jinak se nám ale zdravotní komplikace vyhnuly. Hráči tak absolvovali celou přípravu a jsou připraveni nastoupit.

Střetnete se s Jabloncem, jaký zápas vy osobně očekáváte? S jakým cílem do utkání půjdete?

Hráli jsme s nimi Tipsport ligu, kde se nám podařilo vyhrát, samozřejmě jsme je sledovali. Víme, že jim odešel Břečka, že zřejmě nenastoupí Matoušek. Navzájem se dobře známe a pokusíme se navázat na poslední dva vzájemné duely, které jsme zvládli vítězně.

Venku se ale mužstvu dlouhodobě nedaří…

Příchozí hráči, se kterými počítáme do základní sestavy, nejsou zatížení minulostí, proto by to mělo být v pořádku. Čeká nás ale těžký soupeř.

Máte už jasno o základní sestavě? Kolika změn dozná oproti podzimní části?

Mohu prozradit, že v základní sestavě bude v utkání s Jabloncem, oproti podzimní části, možná až pět nových fotbalistů.