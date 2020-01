Ten ve své funkci pokračuje navzdory nevydařenému podzimu, během něhož Příbrami po slibném úvodu došel dech. Přestala dávat branky, od 7. kola nevyhrála a první část sezony tak zakončila s pouhými třinácti body. „Po rozhovorech s majitelem důvěru mám,“ řekl kouč a prezident klubu Jaroslav Starka vše potvrdil. „Myslím, že mužstvo je trénované dobře,“ uvedl při dotazu, zda neuvažoval o změně na trenérském postu.

Přesto doznal příbramský realizační tým jedné změny. A to na místě asistenta, kde Radka Kronďáka nahradil Petr Čuhel, jenž u Litavky v minulosti působil už dvakrát. „ Věřím, že trenéři vyberou sestavu, která nás dovede k tomu, co potřebujeme. A to je ligová záchrana,“ doplnil Starka.

ŠANCE I PRO MLADÉ

Aby se to podařilo, jsou si všichni u Litavky vědomi, že je nutné kádr adekvátně posílit. „Pochopitelně budeme pracovat s tím, co dáme dohromady. Je zapotřebí kádr doplnit tak, abychom ho nejen rozšířili, ale hlavně zvýšili kvalitu,“ uvědomuje si trenér Nádvorník.

A to především v útočné fázi, kde příbramské fotbalisty jednoznačně nejvíce tlačila bota. Najít kvalitního a stabilního střelce však na českých trávnících není vůbec jednoduché. „ Kanonýři tady nejsou. Těžko je sháníte, ale i vychováváte,“ povzdychl si kouč.

Středočeši se nakonec rozhodli vsadit na dvojici Martin Jindráček a Jakub Šašinka. Prvně jmenovaný fotbalista přichází na přestup z Teplic. Druhý zase na hostování z Baníku Ostrava. Na testech jsou pak Jan Díl z Liberce a Slovinec Hajleta Nermin.

Posíleny ale byly i zbylé řady. „Další prioritou bylo přivést zkušeného stopera, který bude hru řídit,“ prozradil příbramský kouč. Této role by se měl zhostit Slovák Peter Klesčík. Jednatřicetiletý fotbalista, který má na kontě více než dvě desítky zápasů v kvalifikacích o evropské poháry, přišel na přestup z Trenčína. Do klubu se rovněž vrací odchovanec Jan Kvída, který naposledy působil v Hradci Králové. Od Votroků přišel na hostování ještě Filip Zorvan, jenž byl měl zkvalitnit záložní řadu.

Trenérský štáb se rozhodl dát šanci i nadějným mládežníkům. S A mužstvem tak zahájili přípravu dorostenci Josef Obdržal, Denis Budínský, Stanislav Gabriel a Jan Vokřínek.

U Litavky už naopak nepočítají se službami brankáře Marka Boháče, obránce Marka Kodra a záložníků Romana Květa s Martinem Zemanem. Všichni čtyři si momentálně hledají nové angažmá a budou se zatím připravovat s B týmem vedeným trenérem Petrem Janotou. Na prvním tréninku scházel rovněž Matěj Polidar, který zahájil přípravu ve Spartě Praha a o jeho případném působení u Litavky se teprve rozhodne.

VYRAZÍ ZA TEPLEM

I tak Středočeši zahájili přípravu s dostatečným počtem hráčů, kteří se budou do konce měsíce připravovat v domácích podmínkách, kde je kromě několikafázových fyzických tréninků čekají mimo jiné i zápasy Tipsport ligy. Předposlední lednový den vyrazí tým na finální část přípravy do Turecka, kde jeho herní kvalitu otestuje i pravidelný účastník evropských pohárů – běloruský Bate Borisov. Zahraniční soustředění tak příbramští fotbalisté absolvují znovu po dvou letech. „Dříve jsme jezdili každý rok. Třeba dvacet let v kuse. Předchozí trenér Josef Csaplár to ale považoval za zbytečné. Letos jsme po debatě s trenéry řekli, že pojedeme a rozhodli jsme se pro Turecko, se kterým máme dobré zkušenosti,“ vysvětlil Jaroslav Starka.

Do jara vstoupí Příbram zápasem v Jablonci, který se odehraje o víkendu 15.. a 16. února.

Program přípravných zápasů 1. FK Příbram

11.1. - Jablonec - Příbram 13:00, hřiště Horní Počernice (Tipsport liga 2020)

18.1. - Bohemians - Příbram 10:30, hřiště Horní Počernice (Tipsport liga 2020)

22.1. - Dukla - Příbram 10:30, hřiště Horní Počernice (Tipsport liga 2020)

25.1. - Vltavín - Příbram 13:00, hřiště Satalice

1.2. - Šinik Jaroslavl - Příbram

4.2. - Arsenal Tula - Příbram

7.2. - Bate Borisov - Příbram