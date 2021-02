Naposledy nastoupil 14. listopadu na Slovácku, kde Středočeši utrpěli debakl 1:5. Melichar to odnesl tím, že v dalším zápase usedl na lavičku. Příležitost dostal jeho dosavadní náhradník Ondřej Kočí a šanci zpočátku chytil za pačesy, když v následujících čtyřech duelech pomohl týmu získat osm bodů za dvě vítězství a dvě remízy.

V dalších šesti ovšem Příbram pouze jednou remizovala – na úvod jara doma s Plzní (0:0). K tomu třikrát v řadě prohrála, navíc Kočí měl na trávnících Českých Budějovic a Jablonce v některých momentech slabší chvilky. Možná proto (možná jen z taktického hlediska) se trenér Pavel Horváth rozhodl po posledním zápase ve vršovickém Ďolíčku s Pardubicemi pro změnu a vrátil do branky Melichara.

Na toho tak čekali nejen obávaní „sešívaní“ střelci v čele s česko-senegalskou dvojicí Jan Kuchta a Abdallah Sima, ale i velmi těžký terén, což pro brankáře nikdy není příjemné. „Místy to bylo měkké, místy zase zmrzlé, takže nim moc. Ale bylo to pro všechny stejné, není se na co vymlouvat,“ řekl.

Ačkoli dostal tři branky, v utkání vyloženě nezklamal. Svůj tým v několika momentech podržel, přesto si jednu situaci vyčítal. „Kdybych nepodběhl v prvním poločase ten centr (před první gólem Olayinky), tak bychom třeba mohli mít i tři body. Za bod se Slavií jsme ale moc rádi. Pocity jsou super,“ těšilo ho.

„Doufám, že to potvrdíme v Opavě,“ dodal.