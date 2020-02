Jaké jsou vaše pocity po vysoké porážce 0:4?

Takhle jsme si úvod jara rozhodně nepředstavovali. Po vydařeném závěru přípravy, kdy všechno vypadalo nadějně, se jedná o velké rozčarování a vystřízlivění.

Co utkání rozhodlo?

Dostali jsme tři velmi laciné góly po individuálních chybách. Nevinil bych z toho ale pouze jednotlivce, ačkoliv to v určitý moment zkazili. Šlo o návaznost několika chyb, takže v tom jedeme všichni.

Zdá se, že pokračujete v zajetých podzimních kolejích, nemyslíte?

Nesmíme panikařit a pokud možno vzít si něco pozitivního, třeba první poločas měl z naší strany dobré parametry, především co se týká organizace hry. Pak nás ale zlomila druhá branka.

Vy jste nastoupil do svého 300. ligového zápasu, je dosažení této mety pro vás alespoň malou náplastí?

Je to hezké, ale v kontextu celého zápasu to v podstatě nic neznamená.

Čekal jste ale, že takové mety v kariéře dosáhnete?

Přiznám se, že vůbec. Když jsem se před lety vrátil z Kypru a oslavil jsem dvoustovku, říkal jsem si, že už to je pěkné číslo. Že se teď blíží třístovka, mi na konci podzimu připomněl marketingový manažer Tomáš Větrovský, já jsem o tom vůbec nevěděl.

Na které období své kariéry vzpomínáte nejraději?

Každé angažmá mi něco dalo. Samozřejmě, že tam, kde se mi podařilo vyhrát trofej, to bylo o to lepší. Ať už to bylo ve Spartě, v Teplicích nebo pak v Plzni. Jen doufám, že letošní sezona neskončí špatně.

Znamená to, že uvažujete o konci kariéry?

Po loňské sezoně jsem to zvažoval. Zatím ale stále držím pohromadě, přežil jsem přípravu, cítím se dobře, pořád mám z fotbalu radost a baví mě. Až tomu tak nebude, asi skončím. Ačkoliv nikdy neříkej nikdy, jak už jsem se několikrát během své kariéry přesvědčil.