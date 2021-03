Voltr litoval především nepovedeného prvního poločasu, po kterém musel se spoluhráči dohánět jednobrankovou ztrátu. A mohlo být ještě hůř, kdyby sudí Ginzel po dlouhé konzultaci s videem neodvolal kvůli ruce Texla gól Pachlopníka, který předcházel Texlově vedoucí trefě. „Dostali jsme možnost se nakopnout, zlepšit dosavadní herní projev, což se nám nepodařilo a stejně jsme pak dostali gól,“ komentoval Voltr s tím, že by první poločas nejraději hodil za hlavu.

Co bylo špatně? „Můj pocit byl takový, že v první půli jsme byli moc roztažení, měli jsme velké hřiště a tím pádem jsme měli daleko do soubojů. Náš presink pak nebyl tak efektivní jako ve druhém poločase, kdy jsme hráli na menším hřišti, stlačili jsme to více k sobě, už jsme se dostávali do soubojů a vyhrávali odražené balóny,“ líčil Voltr.

Výsledkem bylo vyrovnání, které zařídil hlavou po rohovém kopu. „Za druhý poločas jsme si zasloužili vyrovnat. Měli jsme i další šance, takže jsme zápas mohli zlomit i na naši stranu. Brno však také mělo nějaké šance, nebezpečné střely. Musím pochválit Šimiho (gólmana Jakuba Šimana pozn. red.), který nás podržel,“ označil příbramský střelec remízu za spravedlivou.

Pro Příbram, která poprvé nastoupila pod vedením Jozefa Valachoviče a jeho asistentů Daniela Huni a Jána Murára, to znamená, že dokázala ukončit sérii čtyř porážek. „Společně se nás hlavně snažili motivovat. Jsou u nás teprve pár dnů. Aby za tu dobu něco zásadního změnili, to je hrozně složité. I tak do hry vložili nějaké své prvky, které se určitě časem projeví ještě více,“ prozradil Radek Voltr.

Na druhou stranu zisk bodu ve složité situaci nic moc neřeší – Příbram je stále přikovaná na dně ligové tabulky. Voltr a spol. však stále zbraně neskládají. „Bral bych to jako povzbuzení do další práce. Musíme dál hrát jako ve druhém poločase a nekoukat vůbec na tabulku,“ má jasno.