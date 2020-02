Rezek je momentálně druhým nejstarším hráčem v kádru Středočechů (starší je pouze Miroslav Slepička), přesto mezi své starší spoluhráče zapadá nejen vzhledem, ale především svou fotbalovou výkonností. I přesto přiznává, že udržet si vysokou výkonnost je stále těžší. „Už to vědomí, že když jdu z jednoho tréninku, v hlavě už mám ten příští a vím, že nebude o nic lehčí,“ líčí své pocity teplický rodák.

Také proto považuje za nezbytnou součást své přípravy kvalitní regeneraci. „Doma mám pár pomůcek, třeba compex nebo různé baňky. Večer si je na sebe nalepím, cuká ve mně elektrický proud, ale pomáhá mi to. Divím se klukům, kterým třeba nedělá dobře masáž, že to nevyužívají,“ prozrazuje bývalý reprezentant důležitý faktor své fotbalové dlouhověkosti. „Musím to podstupovat, abych přežil, protože druhý den bych nevstal z postele, natož abych se znovu rozběhl,“ doplňuje jedním dechem.

Nikoho nepřekvapí, že nejméně oblíbeným obdobím v sezoně je pro zkušeného záložníka zimní dril, který se spoluhráči absolvoval právě v posledních týdnech. „Nejraději jdu na trénink, když nevím, co mě čeká. Nebudu zastírat, že běhání bez balonu je pro mne ubíjející. Nejhorší je ranní vstávání, kdy si uvědomím, že zase budeme běhat, běhat a běhat. Navíc umělá tráva, na které se po většinu času trénuje, není dobrá pro moje levé koleno, které trpí. Letos jsem tak třeba kvůli tomu na umělce nenastoupil k jedinému přípravnému utkání,“ vysvětluje.

„Na druhou stranu, pro mne je tahle fáze v mém věku i nezbytností. Pokud chci zvládnout jaro, potřebuji náročnou zimní přípravu,“ tvrdí Jan Rezek.

A tak je znovu stoprocentně připraven vést na jaře Příbram jako kapitán do těžkých bojů o záchranu. „Přišli dobří kluci, fotbalově i povahově, vypadá to dobře, tak se snad dáme dohromady a ligu zachráníme,“ věří.