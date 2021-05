Karty před zápasem byly rozdané jasně! Příbram musela zvítězit, jakýkoliv jiný výsledek by totiž za předpokladu, že Teplice zvládnou za tři body nedělní domácí utkání s Českými Budějovicemi (tak se také nakonec stalo), znamenal definitivní pečeť na sestup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Jenže proti stál Jablonec. Tým, který předtím jedenáct ligových zápasů neprohrál. „Má výborné střelce a nedostává moc branek,“ poukázal Mezera na devízy severočeského celku, který byl logicky považován za velkého favorita.

Nejtěsnější vítězství Příbrami se tedy rovnalo prvotřídní senzaci. „Jablonec byl těžký soupeř. My jsme do toho dali všechno a zvládli jsme to,“ těšilo dvacetiletého obránce.

Rozhodující situace celého utkání se odehrála třináct minut před koncem, kdy jablonecký brankář Hanuš pouze vyrazil míč po Pilíkově přímém kopu před sebe a dobíhající Mezera ho pak zblízka dorazil do sítě. „Gól, výhra, mám obrovskou radost,“ jásal hrdina sobotního utkání.

Středočeši díky tomu stále živí naději na odvrácení pádu do druhé ligy. Jejich situace je však nadále složitá, když dvě kola před koncem ztrácí na Teplice pět bodů. „Máme ještě o co bojovat. Budeme bojovat až do konce,“ prohlásil na závěr Jiří Mezera.