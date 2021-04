/FOTOGALERIE/ Příbramská fotbalová obec se pomalu učí nové jméno. Josef Obdržal je dalším talentem ze známé akademie, který začíná postupně sbírat prvoligové ostruhy. „Jsem za tu šanci, kterou od trenérů dostávám, rád,“ říká talentovaný záložník.

Příbramský teenager Josef Obdržal. | Foto: 1. FK Příbram

Je to ještě teenager. Pořád mu je totiž teprve devatenáct let. Počáteční fotbalové krůčky udělal v Milíně. Prvně registrovaný byl ale až u Litavky, kam přišel ještě v přípravkovém věku. Následně prošel postupně všemi navazujícími kategoriemi, až nakoukl do A-týmu.