Odchovanec Sparty Praha přišel k Litavce v červenci 2018, kdy podepsal tříletou smlouvu. Během této doby patřil k základním stavebním kamenům základní sestavy Středočechů – ať už to bylo pod vedením trenéra Josefa Csaplára, Romana Nádvorníka, Pavla Horvátha nebo naposledy Jozefa Valachoviče.

V příbramském dresu odehrál celkem 79 utkání. To poslední v předposledním 33. kole letošního ročníku FORTUNA:LIGY doma proti Pardubicím, ve kterém nejtěsnější jednogólová porážka definitivně stvrdila pád Středočechů do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„V Příbrami jsem vlastně odehrál největší část své kariéry, v žádném prvoligovém jsem nebyl déle jak rok. Byly to krásné tři sezony, byl jsem tam moc spokojený,“ ohlédl se za svým působením v zelenočerném dresu Nový, který během svého působení vstřelil také čtyři branky.

„Škoda, že jsme občas nehráli trochu lépe, abychom se nemuseli zachraňovat v posledních kolech. Je smutné, že to skončilo tak, jak to skončilo. Život jde ale dál. Moc děkuji fanouškům za podporu a přeji Příbram brzký návrat mezi českou fotbalovou elitu,“ řekl po posledním zápase Příbrami v Teplicích, do kterého nenastoupil.

V Ďolíčku Martin Nový podepsal smlouvu na tři roky.