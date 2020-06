Do puntíku se tak naplnila předzápasová slova trenéra Pavla Horvátha, který chtěl dát zapomenout na poslední nezdary se Slavií, ale především ve Zlíně.

„Poslední dva zápasy se nám bohužel herně ani výsledkově nepodařily tak, jak jsme si přáli. Zbývá odehrát poslední dvě kola základní části, kde doufám, že urveme další důležité body, které nám pomohou k lepší výchozí pozici ve skupině o udržení,“ přál si, ačkoliv věděl, že jako první bude stát v cestě mužstvo, které disponuje jednou z nejlepších aktuálních forem ze všech. „Budeme se rvát,“ slíbil.

A stalo se! Horváthova družina, která se musela obejít bez svého zraněného lídra Jana Rezka, opět předvedla, jak se bojuje o záchranu. Klíčové pro vývoj utkání, které, jak se později ukázalo, rozhodl první poločas, bylo, že Příbramští si výrazně lépe poradili s hustým deštěm a podmáčeným trávníkem, který oběma týmům ztěžoval život. „Pro hráče to bylo velmi těžké. Ani jedna strana se nehrnula do žádné velké rozehrávky, což znamenalo že Liberec nemohl naplno využít schopností Baluty nebo Hromady. My jsme se soustředili na to, co jsme chtěli – hrát důrazně být včas v soubojích a byli jsme úspěšní,“ konstatoval příbramský kouč.

První sice zahrozil Liberec, když po centru Baluty zazvonil na břevno příbramské branky hlavičkující Rondič, ale následující minuty úvodního dějství patřily domácím, kteří navíc dokázali povedenou herní pasáž patřičně přetavit v koření fotbalu – góly. A to zásluhou výše zmíněného Martina Nového.

Poprvé krátce před naplněním úvodní dvacetiminutovky, kdy se pravonohý univerzál postavil k rozehrávce přímého kopu a neomylně zavěsil. Podruhé o deset minut později, poté co uvnitř pokutového území obdržel pobídku od Zorvana a opět se zachoval jako velký kanonýr. „Branky měl dát už dříve. Ale jsme samozřejmě rádi, že se probudil,“ těšilo Horvátha, který prozradil, že se jednalo o secvičenou akci. „V těch trénincích to děláme a jsem rád, že to kluci vyřešili takhle fotbalově. Pochvalu si zaslouží rovněž Filip Zorvan a před ním i Miki Cmiljanović,“ ocenil.

V tu chvíli se zdálo, že Příbram v cestě za vítězstvím nic nezastaví, navíc když prakticky ihned po rozehrání měl další velkou příležitost Anwti, hlavou však nasměroval míč pouze do rukavic dobře postaveného brankáře Knoblocha.

Komplikace ale přišla čtyři minuty před přestávkou. Liberec, který do té doby bojoval hlavně s těžkým terénem se zadarmo dostal ke snížení, když na hranici šestnáctky chyboval Cmiljanović a Pešek následně tváří v tvář Melicharovi nezaváhal.

I po přestávce byly na obou stranách k vidění zajímavé momenty. Nejprve odmítl hattrick Nový, jenž v blízkosti branky špatně trefil míč. Záhy došlo před brankou Příbrami k velkému závaru po standardní situaci, ale Melichar si ve spolupráci s obránci poradil jak s pokusem Hromady, tak Zemana, který ještě na podzim hájil barvy týmu od Litavky.

Malý kousek scházel k pojistce Antwimu, jehož centr po rozehraném přímém kopu propadl nikým netečován až na pravou tyč liberecké branky. Když pak ale dvacet minut před koncem odmítl velkou šanci na vyrovnání Rondič, který těsně přestřelil a následně si u sudího Julínka nevymodlil penaltu Kuchta, mohla se Příbram přeci jen začít radovat z veledůležitého vítězství. „Jsme spokojení. Byli jsme šťastnější a máme tři body. Pro nás jde o další malý krůček, díky kterému můžeme stále přemýšlet nad tím, že se zachráníme. Už teď je to ale za námi. Musíme se soustředit na nadcházející zápas a získat další body,“ řekl Pavel Horváth.

1. FK Příbram – FC Slovan Liberec 2:1 (2:1)

Branky: 18. Nový, 29. Nový (Zorvan) – 41. Pešek. ŽK: 26. Tregler (PRI), 34. Cmiljanović (PRI), 90+4. Melichar (PRI) – 44. Hromada (LIB), 90+2. Alibekov (LIB). Rozhodčí: Julínek – Podaný, Melichar



1. FK Příbram: Melichar – Kvída, Kingue, Dramé, Nový (90. Pazdera) – Tregler (C), Soldát – Antwi (73. Jindráček), Zorvan, Cmiljanović – Polidar (81. Slepička)



FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Hromada, Mara, Mikula (C) – Alibekov, Michal (70. Kuchta) – Malinský (58. Ma. Zeman), A. Baluta (87. Beran), Pešek (87. Mashike Sukisa) – Rondić