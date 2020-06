Zápas jen potvrdil fakt, že se utkaly dvě nejhorší ofenzivy soutěže. Šancí k vidění příliš nebylo. A když už, tak střelci buď mířili mimo nebo úspěšně zasáhli brankáři Fendrich s Melicharem.

Platilo to hlavně při možnostech domácí trojice Řezníček, Souček Dedić i dvou nebezpečných střelách Zorvana, které zase mrzely Příbram. „Chtěli jsem dát gól, ale museli jsme se udržet ve hře,“ poukázal příbramský trenér na to, že hlavním cílem bylo jeho týmu bylo kvalitně bránit. A za to svůj tým pochválil. „Kluci podali statečný výkon. Viděl jsem tam veliké srdce,“ ocenil Horváth.

Ačkoliv situace mezi oběma celky zůstala prakticky nezměněna, větší spokojenost s výsledkem panuje určitě právě na příbramské straně. „Že jsme nevyhráli nás mrzí, ale z našeho pohledu je především důležité, že jsme neprohráli,“ konstatoval trenér Středočechů vědom si síly Opavy v domácím prostředí. „Pak by byl konec, takhle jsme stále ve hře,“ poznamenal.

„Pro nás jde stoprocentně o ztrátu,“ řekl jasně Horváthův protějšek Radoslav Kováč. „Hlavně jsem čekal více od zkušených hráčů. A že budeme hrát mnohem uvolněněji,“ povzdychl si.

Ale pozor! Konečné skóre a dělba bodů mezi Opavou a Příbrami znamená v kontextu výsledku souběžně hraného utkání Olomouce s Karvinou (4:1), že situace v boji o záchranu se znovu zdramatizovala. Karvinský náskok na oba pronásledovatele se totiž snížil na dva body. „Šance na záchranu je pořád stejná. Dokud to půjde, budeme bojovat. Neskládáme zbraně,“ řekl Pavel Horváth.

SFC Opava – Příbram 0:0

Rozhodčí: Zelinka – Paták, Podaný. ŽK: Hošek, Hrabina - Soldát, Polidar, Rezek. Diváci: 1 693

Opava: Fendrich – Harazim (54. Sus), Hrabina, Hošek (37. Hnaníček), Žídek, Helešic (77. Zapalač) – Souček, Zavadil, Řezníček 4 (54. Texl) – Dordič (77. Dedič) – Juřena. Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Příbram: Melichar – Kvída (78. Antwi), Kingue, Kleščík, Cmiljanović – Polidar (29. Škoda), Tregler, Soldát (63. Pazdera), Jan Rezek, Zorvan – Pinc (63. Slepička). Trenér: Pavel Horváth