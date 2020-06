Oba středočeské týmy si mohly nechat jen zdát o skupině o titul, kam po základní části zamířila absolutní česká elita. Přesto je pořád o co hrát. Mladá Boleslav má ve svých rukách v prostřední skupině boje o Evropskou ligu, Příbram naopak zachraňuje prvoligovou příslušnost v neoblíbených bojích o sestup.

Právě Příbram půjde do akce jako první. Svěřenci trenéra Pavla Horvátha po restartu sice o trochu víc zabrali, přesto stále okupují poslední místo tabulky znamenající propad do FNL. Aby si klub od Litavky zajistil alespoň účast v baráži, musí jeho hráči zabrat ještě víc. Do nadstavby, která čítá pět kol, vstupují se dvoubodovým mankem na patnáctou Opavu. Už úvodní střetnutí tak může hodně napovědět o dalších příbramských ambicích.

Dobrou zprávou pro Příbram je, že bude hrát na svém stadionu, kde dlouhodobě dosahuje lepších výsledků, ale plusem je i fakt, že přivítá právě Hanáky, které před nedávnem dokázala na jejich půdě překvapivě obrat o všechny body. A právě na tento úspěch budou chtít Středočeši jistě navázat. „Hlavně se ale sami musíme připravit na to, co chceme hrát, protože to, co jsme předvedli v Teplicích, by určitě nestačilo,“ konstatoval po posledním zápase Pavel Horváth.

Příbram určitě nepůjde do utkání v kompletním složení. Chybět bude minimálně kamerunský stoper Olivier Kingue, který bude pykat za vyloučení v Teplicích. Otazník pak dále visí nad startem kapitána Jana Rezka a Martina Nového. Výkop zápasu je v sobotu 20. června v 15.30 hodin.

To Mladou Boleslav čeká v neděli 21. června první semifinálové utkání skupiny o „Evropu“ proti Českým Budějovicím (17.00). Odvetné střetnutí se koná o necelý týden později v sobotu 27. června v Českých Budějovicích.