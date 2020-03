V týdnu před zápasem došlo k odvolání kouče Nádvorníka, jak se s tím kabina vyrovnávala?

Je to citlivé a nepříjemné téma. I takové věci ale k fotbalovému životu patří. Všechny hráče vedení vyhodit nemůže. A tak to odnesl trenér, což nás samozřejmě mrzelo. Bylo nám to oznámeno v úterý, takže jsme měli nějaký čas se s tím srovnat.

Změnilo se něco poté, co tým převzal trenér Čuhel?

Udělal pár změn v sestavě, ale jinak nic zásadního. Taktika byla velmi podobná.

Byl to váš nejlepší jarní výkon?

Podle výsledku určitě ano.

A herně?

Se vší pokorou k soupeři musím říct, že jsme byli ve většině zápasu lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Bohužel to nevyšlo.

Mohli jste ale i prohrát, penaltu Lukáš Budínského jste ale chytil. Měl jste střelce přečteného?

Na penaltu jsem si věřil. Je to situace, kdy brankář může vyniknout. Samozřejmě bylo to za bezbrankového stavu, takže to mohlo rozhodnout zápas, ale naštěstí jsem vystihl stranu a dopadlo to dobře.

Jak tedy vnímáte zisk bodu?

Vzhledem k penaltě je bod ve finále dobrý, přestože jsme potřebovali vyhrát a a v dalším kole v Karviné předvedeme ještě lepší výkon, dáme branky a vyhrajeme.

V Karviné už by vás mohl vést exreprezentační trenér Jarolím, o jehož příchodu se spekuluje. Co vy na to?

Určitě se jedná o zajímavé jméno. Více vám k tomu ale neřeknu, protože nic nevím. Jde o otázku na vedení, tak uvidíme koho přivede.