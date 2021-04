Hlavně vzhledem k vývoji druhého poločasu, kdy příbramští fotbalisté přežili několik vyložených šancí domácích – včetně pokutového kopu, který v závěru utkání Ladra namířil mimo tři tyče Šimanovy branky.

„První půle od nás snesla měřítko. Byly tam nějaké náznaky zakončení, když to srovnáme se zápasy, které jsme odehráli předtím, je pozitivní. Říkali jsme si, že čím déle udržíme nerozhodný výsledek, tím více bude muset Mladá Boleslav otevřít hru, protože určitě bude chtít hrát na vítězství. Bohužel, v druhé půli jsme se už moc nedostávali k balónu, prakticky celou dobu jsme až na výjimky byli pod tlakem domácích, kteří měli hodně šancí, závarů. Navíc nám postupem času už docházely síly, protože to bylo velmi náročné. S velkým štěstím, které tentokrát bylo na naší straně, jsme to ovšem ustáli,“ popsal průběh utkání zkušený záložník.

Příbram tak pod vedením trenéra Jozefa Valachoviče ještě neprohrála, když ve dvou dosavadních duelech se slovenským nástupcem Pavla Horvátha na lavičce pokaždé remizovala. V tabulce přesto zůstává poslední s neměnnou ztrátou sedmi bodů na první nesestupovou patnáctou příčku, kterou okupuje dál právě Mladá Boleslav.

„Je to další vzpruha, navíc jsme udrželi čisté konto. Pořád si říkáme, že je potřeba udělat nějakou šňůru tří, čtyř zápasů, abychom dostali mančafty nad námi pod tlak a mohli jsme o ligu ještě zabojovat. Doufám, že se nám to povede a následující zápas doma s Olomoucí snad už zvládneme za tři body,“ vyjádřil přání směrem k příštímu ligovému střetnutí.

Vítězství by Příbram potřebovala jako sůl. Tím spíše, že na něj čeká už čtrnáct zápasů. Naposledy zažila slastné pocity ze zisku plného počtu bodů 12. prosince loňského roku, kdy doma porazila Zlín (1:0).