Pilík se do mateřského klubu vrátil po třech letech, během kterých si vyzkoušel angažmá v Brně, maďarském Honvédu Budapešť a Jablonci. „Vzhledem k tomu, že mám doma dvě děti, tak už nemohu řešit pouze sebe. I kvůli tomu jsem se teď vrátil, přestože ještě byli možnosti jít jinam. Už jsme ale s rodinou chtěli domů,“ prozradil hlavní důvod, který ho po konci na severu Čech vedl zpět k Litavce.

Od svého příchodu naskočil v dresu Příbrami do všech pěti letošních střetnutí ve FORTUNA:LIZE. A právě díky nim vymazal z historických klubových tabulek Marcela Máchu, kterého překonal zásluhou startu v posledním zápase před vynucenou přestávkou na hřišti Liberce. „Rekord samozřejmě těší. I z toho pohledu, že jsem překonal Marcela Máchu, se kterým jsem tady začínal. Je to hezké, ale je to jen číslo,“ podotýká Tomáš Pilík.

Letos 20. prosince mu bude dvaatřicet let. Zkušený středopolař ale věří, že se jeho sbírka bude ještě nějakou dobu rozrůstat. „Podívejte se na Pavla Zavadila, když si vezmu, že je mu o nějakých jedenáct let více a pořád takovým způsobem hraje ligu,“ poukazuje na nejstaršího muže v ligovém kolotoči, který válí v dresu konkurenční Opavy. „Byl bych rád, kdybych se k tomu alespoň přiblížil. Všechno záleží na zdraví, jestli bude držet. Momentálně se však cítím pořád dobře,“ ubezpečuje.

Na navléknutí dalšího korálku na rekordní šňůru však zatím čeká, protože ligový kolotoč je stále kvůli pandemii koronaviru pozastaven. „Trénujeme normálně. Připravujeme se, jako by se mělo začít a čekáme, až nám to vláda povolí. Všichni bychom byli určitě rádi, protože není úplně příjemné,“ říká Pilík.