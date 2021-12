Můžete být konkrétnější, proč jste se tak rozhodli?

Nerad bych to rozebíral do detailů, ale základní informace řeknu. Máme dvě konkrétní nabídky, zároveň se ozvalo v posledních týdnech několik dalších zajímavých zájemců. I ti stávající nás žádali o více času, u nových je to zřejmé. Podle Deloitte situaci brzdí i aktuální vlna koronaviru. A pro mne jde opravdu o zásadní rozhodnutí pro klub. Na jeho budoucnosti mi velmi záleží, netřeba to uspěchat.

Zmínil jste společnost Deloitte, se kterou jste se spojil při hledání strategického partnera. To je ve sportovním prostředí poměrně unikátní cesta, co vás k tomu vedlo?

Chci, aby tento proces probíhal tak, jak má. Nejen na českém území, ale i v zahraničí. Věřím, že díky tomuto spojení se klub může představit mnohem většímu počtu zájemců, než kdybych je oslovoval jen já napřímo.

Nakolik se to daří?

To je podobné jako ve fotbale. Kompletně můžeme hodnotit až v momentě, kdy se proces uzavře. Prozatím je průběh spolupráce transparentní a profesionální. Myslím, že i pro Deloitte je to velká možnost prokázat, že i sportovním organizacím mohou být výhledově prospěšní.

Prý si kladete za podmínku v klubu nadále pracovat i pod případným novým vlastníkem…

Tohle je hloupá spekulace, kterou aspoň takto můžu vyvrátit. Ve Viktorce budu strašně rád pracovat, pokud si to případný nový vlastník bude přát. Viktorka je součástí mého života. Na druhou stranu pokud o moji práci nový majitel nebude mít zájem, určitě nebudu klást osobní překážky, bude-li to pro klub nejlepší možná vize.

Zatím jste ale pořád v čele klubu, který je těsně před koncem podzimu v tabulce druhý, tři body za mistrovskou Slavií. S výsledky jste spokojený?

Naším hlavním cílem bylo hrát v první šestce. Jsem tedy nesmírně rád, že se pohybujeme dokonce ještě výš, tedy v nejužší špičce. Soutěž jsme velmi dobře odstartovali a i v dalších průběhu se nám podařilo posbírat hodně bodů.

Co říkáte na předváděnou hru?

Některé zápasy se nám herně povedly, ale víme, že ne vždycky je to ideální. Pořád je strašně věcí, které můžeme zlepšit a neustále se o to snažíme. To mi můžete věřit. Sám trenér Bílek to několikrát uvedl. Některé zápasy jsme vysloveně ubojovali. Tato vítězství jsou ale někdy ještě cennější, vážíme si jich.

Zmínil jste trenéra Bílka, jste spokojený s jeho působením v Plzni?

Jsem rád, že jsme oba podobně nároční a ambiciózní. Atmosféra v týmu je výborná a na ligové výsledky si nemůžeme stěžovat. Podílí se na nich i zbytek realizačního týmu. Ale je před námi ještě spousta práce.

Co se však nepovedlo, je vyřazení z evropských pohárů. Mrzí Vás více ztráta možnosti konfrontace se zahraničními kluby, nebo chybějící finance od UEFA za postup do skupiny?

Obojí! To je jasné. Základní skupinu jsme si přáli hrát, bohužel se to nepodařilo. Ale ve fotbale musíte jít rychle dál, jinak budou ohroženy i další cíle. Tenhle krok se nám podařilo udělat.

Oživení kádru? Ne za každou cenu

Ještě jednou se tedy vrátím ke hledání strategického partnera pro Viktorii Plzeň, bylo by to v případě postupu do základní skupiny Konferenční ligy jednodušší?

Tenhle záměr nemá souvislost s tím, jestli jsme v pohárech vydělali nebo ne. Není to totiž o jedné sezoně. Je to o strategickém a hlavně dlouhodobém rozvoji Viktorie Plzeň. To je můj trvalý cíl. Snažím se být zodpovědný nejen za současnost klubu, ale i za jeho budoucnost. Tak jsem to i prezentoval našim největším partnerům včetně města Plzně a Plzeňského kraje. Moc jim děkuju za jejich podporu.

Nemůže posun transakce ovlivnit klubové ambice nebo chování na přestupovém trhu v zimním okně?

Samozřejmě by bylo lepší se chovat již podle strategie, kterou by nový vlastník požadoval. I proto jsem tento termín původně uvedl. Naše ambice však zůstávají pořád stejné. Vypracovali jsme si solidní pozici před jarní částí, na to budeme chtít navázat. A pokud bude šance získat zajímavého hráče za reálných podmínek, pokusím se o to. Nějaké oživení kádr vždycky potřebuje, ale ne za každou cenu. Podobné je to v případě odchodů.

O čem tedy bude zimní přestávka?

Budeme se chtít co nejlépe připravit na jaro. Snad vzhledem k pandemické situaci budeme moci odletět na soustředění do zahraničí.