Už za několik málo hodin čeká fotbalisty Příbrami utkání 31. kola FORTUNA:LIGY. Od 17 hodin nastoupí na domácím stadionu proti Jablonci. Jejich cíl je jasný! Opět po týdnu se pokusit zaskočit velkého favorita, potvrdit bodový zisk z Plzně a zvítězit. Ostatně z hlediska postavení v tabulce jim ani nic jiného nezbývá. Cokoliv jiného totiž může při vítězství Teplic v nedělním domácím zápase s Českými Budějovicemi znamenat sestup.

Záložník Příbrami Tomáš Pilík. | Foto: Antonín Vydra

„Jablonec hraje o Ligu mistrů, má tedy také o co hrát, takže nás čeká opravdu těžký zápas. Na každého soupeře ale existuje recept,“ má jasno příbramský asistent trenéra Ján Murár. „Celý týden jsme se na něj připravovali a je potřeba ho zvládnout, nic jiného než tři body nečekáme. Bylo by dobré, kdyby se už konečně štěstíčko trochu obrátilo na naši stranu a potvrdili bychom doma to, co jsme získali venku. Dvakrát se nám to nepovedlo, ale do třetice to snad vyjde,“ věří.