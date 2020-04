Pokusím se ještě zabojovat o postup, slibuje Kříž. Talent ale rozvíjí i jinde

Příbramskému Dominiku Křížovi vstup do Datart E-ligy ve hře FIFA 20 nevyšel. V úvodním kole základní skupiny C prohrál oba dva své zápasy a zkomplikoval si tak postup do vyřazovací fáze turnaje.

Záložník Příbrami Dominik Kříže poměří síly ve hře FIFA 20 s Vítem Benešem a Janem Kopicem. | Foto: 1.FK Příbram