Fotbalista Matěj Polidar bude i na jaře pokračovat v dresu Příbrami. Kmenový hráč Sparty Praha, ve které zahájil i zimní přípravu, se vrátil zpět na hostování. Oba kluby tak dodrží původní dohodu a dvacetiletý talent zůstane u Litavky do konce letošní sezony.

DALŠÍ KLENOT Z PŘÍBRAMI. Matěj Polidar podepsal smlouvu se Spartou. Dokáže se prosadit? | Foto: 1. FK Příbram

Během zimní pauzy Polidar počítal s tím, že do přípravy nastoupí 6. ledna u Litavky. Pak ale stačila jedna esemeska a nastal velký zvrat. Den nástupu do tvrdého zimního drilu se nezměnil, ale povolávací rozkaz nakonec přišel z pražské Letné, kam přestoupil v průběhu podzimu. „Byl jsem za to moc rád,“ řekl pro klubový web dvacetiletý fotbalista, který tak dostal možnost nasát atmosféru v historicky největším českém klubu.