Valachovič se stal trenérem Příbram v pondělí odpoledne, kdy nahradil odvolaného Pavla Horvátha. „Oslovil mě Jarda Starka a dal mi nabídku. Byl to pro mě, dá se říct, šok. Musel jsem to probrat s rodinou, zároveň jsem byl pracovně vázaný i na slovenském fotbalovém svazu. Celý proces trval asi čtyři dny, během kterých bylo zapotřebí všechny věci vyřešit. Jsem rád, že to nakonec dobře dopadlo a jsem trenérem Příbrami,“ poodkryl zákulisí svého příchodu do klubu.

Slovenský bývalý vynikající obránce, který v české nejvyšší soutěži slavil jako hráč titul s Libercem, nepřišel do neznámého prostředí. U Litavky už dříve několikrát působil v roli asistenta – naposledy zhruba před šesti lety. „Vzpomínky mám dobré, pozitivní. Stále jsou tu fajn lidé, které jsem už tehdy měl možnost poznat. Jsem za ně rád a věřím, že teď spolu dokážeme něco nastartovat,“ vyjádřil přání pětačtyřicetiletý trenér, který má ruce jako asistenty Daniela Huňu a Jána Murára, který v minulosti působil v akademii Interu Milán.

Jejich společný cíl je jasný. Udělat ve zbytku sezony maximum, aby se Příbram zachránila. „Mám vizi, se kterou přicházím, kterou bych chtěl naplnit. Abych ale řekl pravdu, nekoukám teď v první řadě na to, co bude po čtyřiatřicátém kole. Máme teď před sebou v sobotu Brno. Mojí úlohou a úlohou realizačního týmu je, abychom na to chlapce připravili, aby se na zápas těšili, a společně jsme ho zvládli,“ má jasno Jozef Valachovič.

„Určitě je to hodně důležitý zápas, ale to teď pro nás bude každý. Chceme se prezentovat nějakým stylem a přinést fanouškům v těchto nelehkých časech alespoň trochu radosti. Nestavím to tak, že když se to nepovede, tak je všechno ztraceno. I potom tam těch utkání bude pořád dost. Soutěž ještě neskončila a pořád máme před sebou jedenáct kol. Prostor na zlepšení je tam samozřejmě obrovský. A to ve všech aspektech hry. Myslím, že i sami kluci si jsou toho velmi dobře vědomi, ale tohle nikdy není otázka jednoho dne. Je to dlouhodobý proces. V první řadě musíme zapracovat na tom, aby si kluci více věřili a působili sebevědoměji než dřív,“ dodal.

Výkop sobotního zápasu je u Litavky v sobotu ve 14 hodin.