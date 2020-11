Příbramští fotbalisté tak sice před odchodem na zimní přestávku ukončili střelecký půst, ten bodový ovšem prodloužili na čtyři kola. Slovácko rozhodlo o své vysoké výhře třemi brankami během úvodní čtvrthodiny. Za domácí po změně stran korigoval svou premiérovou ligovou trefou Adam Petrák.

Hosté povzbuzení předchozí výhrou nad Plzní otevřeli skóre už po dvou minutách. Domácí obrana nedokázala odvrátit centr zprava a Sadílek ukončil závar přesnou střelou z hranice malého čtverce. Neuplynulo ani pět minut a Kočí se znovu mohl jen smutně otáčet do sítě. Centrovaný míč tentokrát přilétl zleva a proskočil k osamocenému Juroškovi, ten z pozice na středu branky pohotově zavěsil.

Ještě hůř bylo s domácími po čtvrthodině hry, kdy Havlík z penalty bezpečně ztrestal Kodrovo stažení Hofmanna. Opaření domácí se během úvodní části nedostali k jediné střele.

S průběhem utkání nespokojený trenér Nádvorník se snažil o oživení hry a ve 32. minutě řízl do základní sestavy nasazením Škody a Voltra. Právě z ostrého úhlu zakončující Voltr na startu druhé půle donutil brankáře Trmala k do té doby nejvážnějšímu zákroku.

Zatímco ofenziva naznačovala zlepšení, vzadu to byla z příbramského pohledu stejná písnička jako při rozjezdu. Kalabiška dostal poblíž branky luxusně prostoru a křížnou přihrávkou z první vyzval ke skórování Zajíce - 0:4.

Za tohoto stavu se ke slovu dostali i domácí. Jejich příznivci si mohli zakřičet po více než čtyřech zápasech (a pěti domácích). Petrák si v šestnáctce našel odražený centr Rezka a při třetím prvoligovém startu si připsal první střelecký zápis. Do sítě pak dvakrát pálil i Škoda, ale pokaždé z ofsajdového postavení. Za pátým gólem se řítící Zajíc na druhé straně orazil jen tyč. Pro hosty ale nešlo o žádnou komplikaci a v závěrečné dvacetiminutovce vedení bez větších problémů udrželi.

„Velice špatně jsme vstoupili do zápasu. Ta úvodní čtvrthodina byla strašidelná a my se za to musíme omluvit fanouškům, kteří nás i v takové zimě přišli podpořit. Nejprve jsme nedohráli situace, což se na této úrovni nesmí stát. Pak ten zápas zlomila penalta, Slovácko se dostalo do vedení 3:0 a zápas byl rozhodnutý,“ komentoval zápas tehdejší příbramský trenér Roman Nádvorník.

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 1:4 (0:3). Branky: 59. Petrák – 2. Sadílek, 7. Juroška, 16. Havlík z pen., 55. Zajíc. Rozhodčí: Lerch. ŽK: Kodr, Kočí, Rezek – Reinberk.

1. FK Příbram: Kočí – Tregler, Kodr, Nový, Cmiljanović – Polidar, Petrák, Květ (33. Škoda), Rezek, Zeman (33. Voltr) – Slepička (69. Stuparevič).

1. FC Slovácko: Trmal – Reinberk (74. Šimko), Hofmann, Kadlec, Juroška – Kalabiška, Havlík, Sadílek, Navrátil – Hellebrand (68. Krejčí) – Zajíc (78. Dvořák).