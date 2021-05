Příbram nemá ve zbytku vůbec jednoduchý los. Když půjdeme proti proudu času, končit bude na trávníku konkurenčních Teplic, doma se postaví proti Jablonci, Pardubicím a finální fázi soutěže odstartují v sobotu v Plzni, které jde v posledních zápasech nahoru a pomalu se vrací na místa, na která byla zvyklá v předchozích letech.

Bezesporu nic záviděníhodného. Dobrou zprávou pro sedmnáctý celek tabulky FORTUNA:LIGY je snad jen to, že hrát se bude na západě Čech, protože tam se Příbrami momentálně daří výrazně více – venku třikrát za sebou neprohrála (z toho poslední dva zápasy vyhrála), doma ovšem tápe a ztrácí. „Dokážeme ve třech zápasech po sobě přivézt body z venku, ale pak ve třech domácích zápasech nedáme ani gól. S naším bodovým ziskem a celkovým postavením v tabulce je nutné potvrzovat body ze hřišť soupeřů doma. Bohužel, to se nám nedaří,“ posteskl si trenér Jozef Valachovič.

Naposledy přišel doma nezdar s Českými Budějovicemi (0:1). „Z hlediska nasazení a bojovnosti, můžu chlapcům jen těžko něco vyčítat. Bohužel, nedokázali jsme dotáhnout do úspěšného konce naše gólové možnosti. Nebyli jsme dostatečně agresivní v soupeřově šestnáctce, navíc jsme v prvním poločase neproměnili penaltu a pak neměli ani štěstí, když jsme z trestného kopu trefili břevno,“ popsal příčiny porážky kouč.

V Plzni tedy nezbývá nic jiného, než se pokusit znovu přiblížit pásmu záchrany – to znamená bodovat, nejlépe potřetí za sebou venku naplno. „Ani před zápasy ve Zlíně a v Karviné nikdo nevěřil, že dokážeme přivézt tři body. Plzeň známe, má velmi kvalitní mužstvo a bude to obrovský favorit. Čeká nás těžký soupeř, ale budeme mít určitý taktický plán, se kterým půjdeme do zápasu a pojedeme se tam pobít o co nejlepší výsledek,“ řekl jasně Jozef Valachovič.