Co všechno jste navštívil?

Byl jsem se podívat na Solenické podkově, což je velmi krasné místo. Jednou jsem byl i u Vltavy, ale i v Brdech u vodní nádrže Pilská.

Jaké místo je vaše nejoblíbenější?

Obecně se mi moc líbí hlavní město. Když mám volno a mohu jít ven, tak nejčastěji jezdím právě do Prahy. Mám tam hodně známých z fotbalu. Proto jsem především tam.

Jste v kontaktu s rodinou?

Komunikujeme přes sociální média, FaceTime i WhatsApp, případně si voláme. U nás doma všichni žijí spolu, tak někdy stačí volat jen jednomu a mohu mluvit se všemi.

Přejděme k fotbalu. Příbram převzal těsně před přerušením soutěže nový trenér Pavel Horváth. Dá se říct, že vám v tomto ohledu situace nahrála do karet?

Určitě, získali jsme více času, abychom se vzájemně poznali a zjistili, co od nás trenér očekává.

Jak zatím vnímáte Pavla Horvátha jako hlavního kouče?

Myslím si, že to, co nás teď učí, nám pomůže a ligu kvalitně dohrajeme. Když se hrát nebude, tak to bude slušný základ pro náš další herní progres.

V úterý 12. května je na programu ligové grémium, kde se rozhodne, zda bude letošní sezona pokračovat. Věříte, že se tak stane?

To opravdu nejsem schopen říct. My hráči se připravujeme, abychom byli na možné pokračování co nejlépe připraveni. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Třeba ve Francii už ale sezonu ukončili…

To je pravda. Hledali varianty, dlouho čekali, ale i kdyby čekali delší dobu, tak by se asi moc nezměnilo. Situace je tam horší než v České republice, proto nechtěli riskovat.