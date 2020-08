„Představoval jsem si to trochu jinak,“ přiznal jednatřicetiletý záložník po sobotní domácí porážce 1:3 s Teplicemi.

Jaké to bylo nastoupit v ligovém utkání opět v dresu Příbrami?

Jsem rád, že jsem si tady mohl znovu po nějaké době zahrát. Těšil jsem se na to hodně, ale ten výsledek moc radosti nepřináší.

Jak jste viděl výkon celého týmu?

Nemyslím si, že to bylo z naší strany úplně špatné. Bohužel nemáme ani bod. To je škoda.

Kde byly hlavní příčiny porážky?

Dostali jsme góly ze situací, na které jsme se ještě před zápasem speciálně připravovali. Dva ze standardních situací a jednou jsme nepohlídali rychlý brejk. Nevím, kdo tam u toho stál, ale to se musí přerušit. Já vím, že třeba jsou to ještě mladí kluci, nemají toho tolik odehráno, ale to by se prostě ligovému mančaftu stávat nemělo.

V kádru se oproti uplynulé sezoně udála řada změn. Může to plynout i z toho, že během krátké letní přípravy jste se ještě nedokázali se spoluhráči dostatečně sehrát?

To je takové… kdyby se vyhrálo, tak to asi nikdo neřeší. Jsme profesionálové a na hřišti si s tím musíme poradit, proto bych se na to určitě nevymlouval.