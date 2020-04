Dvanáct z nich se zúčastní speciálního turnaje ve videohře FIFA 20 – a vítěz určí, kam poputuje 100 tisíc korun, které na boj proti koronaviru věnuje Ligová fotbalová asociace (LFA).

bude zastupovat Dominik Kříž. „Když mě náš manažer Tomáš Větrovský oslovil s tím, že má informace, že si někdy zahraju FIFU 2020 a zda bych byl ochotný reprezentovat 1.FK Příbram, tak jsem nejdříve nevěděl, zda to přijmout. Nechtěl jsem zklamat, protože nedokážu odhadnout kvalitu soupeřů. Nakonec jsem ale do toho šel a musím říct, že to je povedený projekt, který pomůže potřebným," pronesl dvacetiletý záložník.

Do Datart e:LIGA Challenge vstoupí ve středu, kdy jej čekají zápasy v základní skupině C, v níž se střetne s opravdu těžkými vahami. A sice vyhlášenými gamery Vítem Benešem z Olomouce a plzeňským Janem Kopice. Hráči byli vylosováni do čtyř tříčlenných skupin, v nichž si to mezi sebou rozdají dvoukolově každý s každým. Dva nejlepší postoupí do play- off.

Premiérový šampion Datart e:LIGA Challenge bude znám v sobotu 18. dubna. „Věříme, že si virtuální zápasy ligových hvězd své publikum najdou,“ uvedl v tiskové zprávě Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA. „Současně díky turnaji máme možnost na dálku pomoci,“ dodal Hajný.

Zápasy budou k vidění na ligových sociálních sítích nebo na webu projektu www.e-liga.cz.