Letošní nováček FORTUNA:LIGY se po slabším začátku rozjel ke skvělým výkonům, už sedm zápasů v řadě neprohrál (šest výher a jedna remíza) a klepe na dveře první šestky, na čemž mají velký podíl i dva zkušení navrátilci ze zahraničí brankář Jaroslav Drobný a stoper Tomáš Sivok.

Příbramský příběh je zcela opačný. Po slibném úvodu sezony přišel útlum. Mužstvo už jedenáct zápasů čeká na vítězství (během té doby uhrálo jen tři remízy), ke všemu ještě přestalo dávat branky a propadlo se na předposlední patnáctou příčku.

„Druhá část podzimní sezony je od nás tragická. Musíme do toho šlápnout,“ uvědomuje si obránce Jaroslav Tregler, jenž by rád navázal na první letošní vzájemné utkání, ve kterém se spoluhráči slavil u Litavky výhru 2:0. „Čekají nás ještě dva zápasy, které chceme zvládnout a vyždímat z nich co nejvíce bodů,“ potvrdil.

Přiveze Příbram první letošní body ze hřiště soupeře? Výkop zápasu je na Střeleckém ostrově ve 14.30 hodin.