Úterní zápas se Slavií je stál hodně sil. Na odpočinek ale není čas. Fotbalisty Příbrami čeká v sobotu 6. června další těžký a důležitý duel. Ve Zlíně svedou zřejmě jednu z klíčových záchranářských bitev. „Hrajeme čtvrtý den po zápase se Slavií. Času tedy bylo dostatek. Upravili jsme tréninky, kluci využili maséry a absolvovali nějaká cvičení, která je dostala do pohody,“ věří trenér Pavel Horváth, že jeho svěřenci jsou tak znovu připraveni podat bojovný výkon na hranici svých možností.

Ze zápasu 27. kola FORTUNA:LIGY Příbram - Slavia Praha 0:1. | Foto: 1. FK Příbram

Proti vedoucí to málem stačilo na bod, který by měl pro Příbram v boji o záchranu cenu zlata. „Nechci říct, že pro nás tenhle zápas byl navíc, ale kdybychom z něj měli body, byl by to obrovský úspěch. A vzhledem k průběhu jsme v jeho zisk doufali,“ přiznává Horváth.