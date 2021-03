Poslední zápas odehrála Příbram 27. února doma proti Slovácku (1:4). V minulý týden měla volno, protože duel na Spartě byl kvůli umístění letenského týmu do karantény odložen (bude se hrát v úterý 9. března).

Tento prostor vyplnil trenérský štáb nejen rozborem posledního nevydařeného ligového vystoupení, ale především tréninkem a modelovým zápasem. To vše s jediným cílem – co nejlépe se připravit právě na Liberec.

„Teď už nemáme co ztratit, v každém zápase můžeme jen získat. Liberec jsme sledovali, velmi se mu daří, jeho hráči mají formu, nebude to snadné. My si ale soupeře nemůžeme vybírat, bodovat musíme v každém zápase, abychom se v lize zachránili,“ konstatoval Horváth.

Příbramští mají svému soupeři co vracet. Na podzim prohráli u řeky Nisy 0:3. Na druhou stranu na poslední domácí vzájemný zápas mají velmi dobré vzpomínky – po dvougólovém představení Martina Nového zvítězili v červnu loňského roku 2:1.

Tentokrát by se příbramským hrdinou mohl stát třeba právě Lubega, jehož příchod oznámil klub v závěru minulého týdne. „Přijít v průběhu sezony není nikdy optimální a jednoduché,“ poznamenal příbramský kouč na adresu bývalého hráče, který přišel z estonského Paide.

I on tak čas navíc jistě uvítal, protože se mohl lépe aklimatizovat v novém prostředí. „Uvidíme, jestli ho zařadíme do sestavy,“ neodkryl karty Pavel Horváth.

Otazník zároveň visí nad startem čtveřice Karel Soldát, Denis Laňka, Stefan Vilotič a Mihailo Cmiljanovič, kterou v uplynulých dnech trápily zdravotní problémy.